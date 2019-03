Lingen. Den Aktionstag "Bramsche packt an!" wird es in diesem Jahr erstmals am 6. April in dem Lingener Ortsteil geben. Dabei sind die Bürger aufgerufen, ihr Dorf schöner zu machen.

Bürgerschaftliches Engagement hat eine große Bedeutung im Lingener Ortsteil Bramsche, heißt es in einer Mitteilung des Organisationsteams. Nicht nur in den örtlichen Vereinen und Verbänden werde es gelebt, sondern auch in den einzelnen Nachbarschaftsgemeinschaften, genannt Fastabende. In Bramsche gibt es derer 15.

Projekte in den Fastabenden

Am Aktionstag sind die Bramscher eingeladen, sich im Gebiet ihres Fastabends ehrenamtlich zu engagieren. Ob Ausbesserung, Reparatur, Neugestaltung Instandsetzung oder Verschönerung – in jedem Fastabend werden an diesem Tag einzelne Projekte ehrenamtlich umgesetzt. Ob das Anlegen von Wildblumenbeeten, die Instandsetzung von Unterständen, das Aufstellen von Insektenhotels, das Freischneiden von Wegen und Plätzen oder die Säuberung der Umwelt: allesamt Projekte, die von den einzelnen Fastabenden geplant wurden, um das nachbarschaftliche Umfeld zu verschönern und die Gemeinschaft zu stärken.

Koopmann: Außergewöhnlich

Ortsbürgermeister Martin Koopmann zeigt sich beeindruckt von diesem Aktionstag: „Es ist absolut außergewöhnlich und beispielhaft, was bei uns in Bramsche am 6. April passiert. Es ist schon toll, wie an diesem Aktionstag Zusammenhalt und Gemeinschaft in Bramsche gelebt wird.“ Er erwartet eine große Beteiligung.

Unterstützung für ihre Aktivitäten erhalten die Fastabende vom Ortsrat. Angetan von dieser Idee sind aber auch viele ortsansässige Unternehmen in Bramsche, die diesen Aktionstag auf breiter Basis ebenfalls unterstützen. Ein Flyer, der an jeden Haushalt im Ort verteilt wurde, gibt detailliert Auskunft über die einzelnen Maßnahmen.