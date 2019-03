Lingen. Vor dem Hintergrund der Demonstration von Schülern in Lingen für mehr Klimaschutz wollen der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Fühner und JU-Kreisvorsitzender Henrik Duscherer Jugendliche zu einem Gespräch einladen.

400 Schülerinnen und Schüler hatten am letzten Freitag an den bundesweiten Protesten für mehr Klimaschutz teilgenommen und sich auf dem Lingener Marktplatz versammelt, um während der Unterrichtszeit gegen den Klimawandel und für Umweltschutz zu demonstrieren.



„Es ist ein gutes und wichtiges Signal, dass sich auch Schülerinnen und Schüler aus unserer Region für den Klimaschutz stark machen und bei diesem wichtigen Thema mitdiskutieren, um so verantwortungsvoll die Zukunft mitzugestalten.“, so Duchscherer. Er und Fühner würden die Proteste der Schüler sehr ernst nehmen und sich darüber freuen, dass die Jugendlichen sich zum Thema Umweltschutz positionieren, heißt es in einer Mitteilung..

„Die Demokratie lebt von Beteiligung aller und es ist wichtig, dass sich auch schon die jungen Menschen unserer Gesellschaft an unserer Politik beteiligen und ihre Themen einbringen. Unsere Aufgabe als Politiker ist es nun mit den Schülern ins Gespräch zu kommen, ihrem Anliegen zuzuhören und mit ihnen darüber zu diskutieren. Die Jugendlichen sollen wissen, dass uns ihre Meinung wichtig ist“, so Fühner.