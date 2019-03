Lingen. Zum zweiten Mal soll eine Veränderungssperre für das Gewerbegebiet südlich der Freren Straße in Lingen um ein Jahr verlängert werden. Das hat der Planungs- und Bauausschluss dem Stadtrat einstimmig empfohlen, der darüber am Donnerstag abschließend abstimmt.

Die Veränderungsperre für das Gebiet rund um die Straße Am Laxtener Esch hatte der Stadtrat am 25. Februar 2016 beschlossen. Diese soll gewährleisten, dass der Bebauungsplan für das Areal geändert werden kann, "um möglicherweise fehlerhafte Festsetzungen zur Lärmsituation (sogenannte Zaunwerte) und zum Einzelhandelsausschluss neu und nunmehr rechtswirksam zu regeln", wie es die Stadtverwaltung in der Beschlussvorlage formuliert.

"Leider etwas schwierige Verhandlungen"

Die abschließende Änderung des Bebauungsplan sei jedoch bislang nicht möglich gewesen, weil es verschiedene komplexe Gespräche mit Grundstückseigentümern und deren Rechtsbeiständen gegeben habe, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. In der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses berichtete Stadtbaurat Lothar Schreinemacher von "leider etwas schwierigen Verhandlungen".

Die Verwaltung will weiterhin eine verträgliche Lösung mit den Grundstückseigentümern suchen und gleichzeitig eine rechtssichere Bauleitplanung sicherstellen. Dabei sei die zweite Verlängerung der Veränderungssperre auch die letzte, wie Schreinemacher im Ausschuss betonte. Bis zu deren Ablauf im Mai 2020 wolle man das Verfahren abgeschlossen haben.