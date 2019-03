Lingen. Die Genossenschaft Nord-Wohnungsbau hat gegen sie erhobene Vorwürfe im Zusammenhang mit ihren Bauvorhaben an der Adolfstraße und der Schützenstraße entschieden zurückwiesen. Solche hatte Stadträtin Margitta Hüsken (Bürgernahe) in der jüngsten Sitzung des Planungs- und Bauausschuss erhoben.

In der Ausschusssitzung war ein neues Konzept für Neubauten an den im Strootgebiet liegenden Straßen vorgestellt worden. Die Genossenschaft besitzt dort zwölf Doppelhaushälften entlang der Adolfstraße und acht Doppelhaushälften entlang der Schützenstraße. Diese in den 1930ern entstandenen Häuser sollen abgerissen und durch neue ersetzt werden.

Entstehen sollen an der Adolfstraße zehn zweigeschossige Reihenhäuser, in neun davon sollen eine Wohnung (circa 100 bis 115 Quadratmeter) und in einem zwei Wohnungen Platz finden. An der Schützenstraße sind vier Gebäudekomplexe mit je drei Reihenhäusern geplant, in jedem von diesen soll es zwei Wohnungen (circa 60 bis 80 Quadratmeter) geben.

"Guter" Kompromiss

Ursprünglich wollte die Genossenschaft mehr Wohnungen schaffen, den nun vorgestellten Kompromiss bezeichnete Stadtbaurat Lothar Schreinemacher als vernünftig. Auch Uwe Hilling (CDU) und Edeltraut Graeßner (SPD) sowie Christian Luhm als Vorstand der Genossenschaft bezeichneten den Kompromiss im Ausschuss als akzeptabel und gut.

Kritik von Hüsken

Kritik an der Genossenschaft hatte unterdessen Ausschussmitglied Margitta Hüsken (Bürgernahe) in Bezug auf den Umgang mit den bisherigen Mietern geübt. Sie sprach von "klassischer Entmietung", die Bewohner seien massiv unter Druck gesetzt worden, damit sie dem Auszug zustimmen. Es habe Drohungen gegeben, es sei Geld angeboten worden und die Genossenschaft hätte viel früher dafür sorgen können, dass die Häuser in Schuss bleiben.

Keinerlei Belege für Behauptungen

Diese Vorwürfe hat die Genossenschaft Nord-Wohnungsbau nun gegenüber unserer Redaktion entschieden zurückgewiesen. Eine Entschädigung sei bisherigen Mietern angeboten worden, um ihnen den Auszug vor dem Abriss und den Wiedereinzug in die neuen Gebäude zu ermöglichen. Für ihre Behauptungen habe Hüsken keinerlei Belege vorgelegt.

Vorstand und Aufsichtsrat von Nord-Wohnungsbau betonten unterdessen, dass sie den Aufbau, Arbeitsweise und die Historie der Genossenschaft gerne öffentlich darlegen. Man unterstehe den strengen Richtlinien des Genossenschaftsverbandes Weser-Ems.