Streetfood-Circus am Wochenende in den Emslandhallen in Lingen

Schauplatz des Streetfood-Circus am Wochenende sind am Wochenende die Emslandhallen in Lingen. Foto: Michael Dreampics

Lingen. Die Osnabrücker Agentur Next Choice veranstaltet am 23. und 24. März (Samstag und Sonntag) ein Indoor-Steetfood-Circus in den Emslandhallen in Lingen. Geöffnet ist die Veranstaltung am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.