Kultiges: Was ist los am Wochenende im südlichen Emsland?

Das Woodstock-Musical wird die Bühne des Lingener Theaters an der Wilhelmshöhe zum Beben bringen. Foto: Semmel Concerts

Lingen in Niedersachsen. Flower-Power und Rock wie damals in Woodstock bietet das Musical "Woodstock the Story" im Lingener Theater, Rapper Sammy Deluxe präsentiert ein Akustikkonzert aus der MTV-unplugged-Reihe in der Arena. Der Frühling naht, und neue Klamotte müssen her. Wer Geld sparen möchte, kann an diesem Wochenende auf Flohmärkten für Frauen in Lingen und Freren ausgiebig stöbern, und für den kleinen Hunger gibt es beim Streetfood Circus Leckeres. Neben einem Klangteppich aus jüdischen Märchen, der in der Alten Molkerei in Freren ausgebreitet wird, stehen auch wieder plattdeutsche Theaterstücke auf dem Programm.