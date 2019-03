Lingen. Geht man durch die Klassenräume der Gesamtschule Emsland, sucht man vergeblich nach Kreide und Tafeln. Hier fand die "Kreidezeit" schon 2010 ihr Ende. Jetzt wurde die Schule beim bundesweiten Wettbewerb für die Förderung ihrer digitalen Kompetenzen belohnt und als Smart-School ausgezeichnet.

Um digitale Kompetenzen stärker zu fördern, hatte der Digitalverband Deutschlands „Bitkom“ im vergangenen Oktober den Smart-School-Wettbewerb ausgelobt. Jetzt stehen die bundesweiten Gewinner fest – unter ihnen ist die Gesamtschule Emsland in Lingen. Sie konnte 2019 als einzige Schule in Niedersachsen überzeugen.











Das Bundesministerium für Bildung und Forschung übergab die Auszeichnung während der Bitcom Bildungskonferenz 2019 in Berlin. Etwa 50 berufs- und allgemeinbildende Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet hatten ihre Konzepte zum digitalen Lernen eingereicht, aus denen eine Expertenjury 20 Gewinnerschulen ermittelt hatte. „Die Gewinnerschulen haben herausragende Konzepte zur Digitalisierung von Schule und Unterricht vorgelegt, bei denen Infrastruktur, digitale Lerninhalte, pädagogische Konzepte und Lehrerfortbildung zusammengedacht werden“, heißt es vom Verband Bitkom.





„Mit der Auszeichnung als Smart School sind wir in unserem Konzept bestätigt worden. Wir setzen digitale Bildung im Unterricht erfolgreich um und nehmen dabei Schüler und Lehrer mit. Uns freut diese Auszeichnung sehr und wir sind stolz darauf“, sagt Martin Weber, Schulleiter der Gesamtschule in einem Gespräch mit der Redaktion. Er sieht sich in dem Weg bestätigt, den die Schule bereits 2002 mit den ersten Anträgen auf Notebooks eingeschlagen hat. "Mit Unterstützung der Eltern wurden die ersten gebrauchten Geräte 2005 angeschafft", erinnert sich Weber. Man habe aber schnell festgestellt, dass die Unterschiede zwischen den Klassen mit und ohne Notebooks zu groß wurden und konsequenterweise in 2010 die komplette "Umrüstung" vollzogen. "Die notwendige Infrastruktur, ein digitales Curriculum und regelmäßige Lehrerfortbildungen stehen bei uns schon seit vielen Jahren im Fokus und werden dabei einer regelmäßigen Anpassung und Erneuerung unterzogen," freut sich der Schulleiter, die richtigen Schritte eingeleitet zu haben. Er ist überzeugt, dass die Schule mehr Grundkompetenzen übernehmen muss, um den Nachwuchs insbesondere im Blick auf die Berufsorientierung besser vorzubereiten.

Smart Schools gründen sich auf die drei Säulen digitale Infrastruktur, digitale Inhalte und Konzepte sowie qualifizierte Lehrkräfte, Säulen, die von der Gesamtschule mit seinem gesamten Team getragen und gelebt werden. "Der Austausch mit anderen Schulen zum voneinander Lernen und Vermeiden von Fehlern war uns seit 2002 im n-21-Netzwerk in Niedersachsen immer sehr wichtig, das bitkom-Netzwerk ermöglicht es uns, nun auch über Landesgrenzen hinweg aktiv zu sein. Darauf freuen wir uns,“ so Weber.

„Wir gratulieren der Gesamtschule Emsland sehr herzlich zu diesem herausragenden Erfolg. Sich derart als Schule aufzustellen zeugt von Weitsicht und Nachhaltigkeit. Dafür danke ich Schulleiter Martin Weber und seinem gesamten Team. Nur auf diesem Weg erlangen die Schüler das Wissen, das sie für die digitalisierte Arbeitswelt 4.0 brauchen. So wird dem technologischen Fortschritt der Weg bereitet und der Fachkräftemangel ausgebremst“, sagt Landrat Reinhard Winter. Der Landkreis Emsland ist Träger der Gesamtschule. Er unterstützt diese sowie die weiteren 21 Schulen in seiner Trägerschaft.

Die ausgezeichneten Schulen zählen nunmehr zum Netzwerk Smart School und können auf die Unterstützung eines breiten Bündnisses aus namhaften Unternehmen wie Dell EMC und Deutsche Telekom zurückgreifen. Insgesamt gehören aktuell 41 Schulen bundesweit dem Netzwerk an.





Weitere Informationen zu Smart Schools finden sich unter www.smart-school.de