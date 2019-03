Lingen. Der CDU-Ortsverband Bramsche hat in seiner Mitgliederversammlung dem bisherigen Vorstand bei der Wahl das Vertrauen ausgesprochen. Damit könne die vertrauensvolle und erfolgreiche Arbeit für die nächsten vier Jahre fortgesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung der CDU.

Gewählt wurden Josef Heskamp (1. Vorsitzender), Ansgar Schwennen (Stellvertreter), Bernhard Temmen (Schriftführer), Martin Koopmann (Mitgliedsbeauftragter), Hinrikus Ude (Öffentlichkeitsbeauftragter) sowie als Beisitzer: Werner Haverkamp, Rudolf Holterhues, Peter Kwiatek, Bernd Lohmöller, Ferdinand Nölker und Maik Sperver.

In seinem Rückblick auf 2018 hob Heskamp insbesondere die Fahrt zum Landtag in Hannover hervor. Sehr gut angenommen wurde auch die von der CDU-Lingen organisierte Sommertour zum Heimathof nach Bramsche mit einem Abstecher zur Waldschule in Polle.

Ortsbürgermeister Martin Koopmann und der CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Uwe Hilling, verwiesen auf die gerade vollendende Erweiterung der Grundschule sowie die im Bau befindliche neue Turnhalle. Hilling ging insbesondere auch auf die Kindergartensituation in Bramsche und Lingen ein.



Marc-André Burgdorf stellte sich den Mitgliedern als CDU-Landratskandidat für die Wahl am 26. Mai 2019 vor. Als Herausforderungen für die Zukunft sieht Burgdorf insbesondere den hiesigen Fach- und Arbeitskräftemangel an.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden Paul Hüsken und Bernhard Fühner für die 25jährige Mitgliedschaft im CDU-Ortsverein Bramsche geehrt. Für 2019 ist eine Fahrradtour mit Besichtigung des Kanalumbaus in Gleesen geplant. Der Termin steht noch nicht fest. Hier sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen. Ferner findet am 25. August für alle Bramscher Bürger am Heimathof die Veranstaltung "Politik trifft Bürger" statt.