Osnabrück. 30 Monate Freiheitsstrafe und dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus: Das Osnabrücker Landgericht verurteilte jetzt einen Angeklagten, der im Juni vergangenen Jahres seine Zelle in der Lingener JVA anzünden wollte.

Als Grund für die Tat gab der 52-Jährige an, dass er seinen für zwei Gefangene ausgelegten Haftraum gegen eine kleinere Zelle einzutauschen hatte. Aus Ärger habe er das Bett plus Zeitungen und Handtücher als Brandbeschleuniger entflammt. „Ich wollte das ganze Gefängnis abbrennen und selbst dabei sterben“, hatte er in seiner Einlassung am ersten Verhandlungstag gesagt.

Geringer Sachschaden

Nur durch Zufall war der Brandgeruch wahrgenommen worden, so dass die Flammen rasch erstickt werden konnten. Die anrückende Feuerwehr hatte ihren Job mit einer Komplettentlüftung der Zelle getan. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 617,62 Euro.

Um den Verstand getrunken

Der Angeklagte wurde im Herbst 2018 im Osnabrücker Ameos-Klinikum untergebracht. Der dortige Oberarzt stellte den Mann vor dem Landgericht als chronischen Alkoholiker dar, der sich im Wortsinn um den Verstand getrunken habe. Der exzessive Alkoholkonsum habe bereits zu hirnorganischen Veränderungen geführt, die nicht mehr reversibel seien. Der Gutachter empfahl zum Schutz der Allgemeinheit und, da eine Entzugsklinik nicht mehr helfe, die Einweisung des Mannes in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Dieser Einschätzung schlossen sich auch die Staatsanwältin und die Verteidigerin an. Nur im Strafrahmen hatten sie eine andere Meinung. Während die Anklagevertreterin 42 Monate Freiheitsstrafe beantragte, forderte die Verteidigerin 30 Monate.

Verteidigerin: Tat hätte verhindert werden können

Die Verteidigerin machte zudem darauf aufmerksam, dass die Tat hätte verhindert werden können. Ihr Mandant hatte nämlich schon einmal in der JVA Groß-Hesepe seinen Haftraum angezündet – aus dem gleichen Motiv. „Bei der Verurteilung für jene Tat, hätte man schon die Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus anordnen müssen, dann wäre das in Lingen nicht passiert“, betonte die Verteidigerin.

Schutz der Allgemeinheit

Ihrem Strafmaß von zweieinhalb Jahren schlossen sich Richter und Schöffen an. Die zudem angeordnete Einweisung in die Psychiatrie erfolge nicht, weil eine Heilung des Angeklagten zu erwarten sei, sondern weil eine Wiederholung von Straftaten zum Schutz der Allgemeinheit vermieden werden müsse, sagte der Richter.

Angeklagter uneinsichtig

Realisiert hatte der Angeklagte nach der Urteilsverkündigung noch nicht, was das Gerichtsurteil für ihn wohl bedeutete. Er beschwerte sich bei seiner Verteidigerin: „Zweieinhalb Jahre, weil ich eine Matratze angesteckt habe?“ Außerdem forderte er eine Rückverlegung in die JVA Lingen. Dort war er in den vergangenen Jahren wegen immer wieder neuer Straftaten eine Art Dauergast.