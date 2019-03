Jugendwerkstätten brauchen weiter eine Perspektive

Ein farbenfrohes Aussehen gaben Jugendliche beim sozialen Wirtschaftsbetrieb Reholand in Lingen dieser Karte von Europa. Foto: Thomas Pertz

Lingen. Auch die bunten Pinselstriche beim Aktionstag im sozialen Wirtschaftsbetrieb Reholand in Lingen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass in der Frage der künftigen Finanzierung von Maßnahmen der Jugendwerkstätten in Zukunft – um im Bild zu bleiben – eher die Grautöne überwiegen könnten.