Lingen. Die Fußball-Stadtmeisterschaft Lingen (FSL) wird 2019 vom SV Voran Brögbern ausgerichtet. Das Turnier findet vom 15. bis 21. Juli statt. Jetzt wurden die Gruppen ausgelost.

Der Modus der Stadtmeisterschaft wird laut einer Mitteilung des Ausrichters SV Voran Brögbern wie in den Vorjahren beibehalten, weshalb die Auslosung und die anschließende Besprechung, in der es überwiegend um Organisatorisches ging, problemlos ablief. In den Gruppenspielen spielt „jeder gegen jeden“ mit einer Spielzeit von 2 mal 25 Minuten. Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für die Viertelfinalspiele, welche dann im ko-System über 2 x 45 Minuten ausgetragen werden. Gastverein ist der SV Bawinkel

In Gruppe A spielen SV Holthausen Biene, SUS Darme und RB Lingen. in Gruppe B treffen SV Bawinkel, BV Clusorth-Bramhar und VfB Lingen aufeinander. Gruppe C besteht aus ASV Altenlingen, SC Baccum und SG Bramsche. SV Olympia Laxten, SV Eintracht Schepsdorf und SV Voran Brögbern bilden die Gruppe D.