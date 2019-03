Lingen. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den verschiedenen Abteilungen steht im Mittelpunkt des Vereinslebens und diese Gemeinschaft im Sportverein soll weiterhin gestärkt werden. Dies hat der Vorsitzende des SuS Darme, Uwe Greiten, jetzt auf der Mitgliederversammlung betont.

Es solle laut einer Mitteilung des Vereins in Darme wieder ein Ort geschaffen werden, wo Jung und Alt zusammenkommen und Freude haben könnten. Durch die finanzielle Unterstützung des Ortsrats, der Stadt Lingen sowie der örtlichen Wirtschaft könne der Verein positiv in die Zukunft schauen. Ein neuer Vertrag mit der Stadt Lingen zur Eigenbewirtschaftung des Sportzentrum sei abgeschlossen und gebe dem Verein mehr Planungssicherheit. Obwohl 2018 zahlreiche Projekte umgesetzt wurden, stehe der Verein auf einem gesunden finanziellen Fundament.

Anonyme Kritik ist negativ

Als negativ bezeichnete Greiten die immer wieder anonym geübte Kritik an der Vereinsführung bis hin zu persönlichen Anschuldigungen gegen die geschäftsführenden Vorstandsmitglieder. Jeder könne frei seine Meinung äußern und auch Kritik üben. Allerdings solle dann auch dazu gestanden und nicht hinten herum agiert werden. Die Arbeit im Vorstand des Vereins sei eine ehrenamtliche Tätigkeit und der SuS Darme könne froh sein, noch Mitglieder zu haben, die diese Arbeit ausüben würden. Das sehe bei anderen Vereinen im Stadtgebiet schon anders aus.

Helming zum Ehrenmitglied ernannt

Zudem wurden auf der Generalversammlung zahlreiche Mitglieder des Vereins geehrt. Eine besondere Ehrung nahm Bernhard Helming entgegen. Für sein langjähriges Engagement im Sponsoring des Vereins und seiner im hohen Maße gelebten Vereinszugehörigkeit wurde er zum Ehrenmitglied des SuS Darme ernannt. Klaus Altevers hatte vor kurzem, nach 17 Jahren als Vorsitzender der Alt-Herren-Abteilung, sein Amt zur Verfügung gestellt. Er er-hielt für seine hervorragende Arbeit einen Präsentkorb. Altevers hatte Geschenke mitgebracht: Bei der Feier zum 60-jährigen Bestehen der Alt-Herren-Abteilung war eine Summe nicht in Anspruch genommen worden. So freuten sich Hannelen Hartke und Evi van Dülmen als Vertreterinnen der Zeltlagerorganisatoren, sowie Christopf Stafflage von der Jugendfußballabteilung jeweils über einen Scheck in Höhe von 500 Euro freuen.