Der Werdegang des neuen Dekans

Ickerott machte 1996 sein Abitur am Missionsgymnasium St. Antonius in Bardel. Nach dem Abitur studierte er Betriebswirtschaft an der Universität Osnabrück und schloss sein Studium als Diplom-Kaufmann ab. Er blieb an der Uni Osnabrück, arbeitete dort sechs Jahre am Institut für Informations-Management und Unternehmensführung, und promovierte zum Doktor der Staatswissenschaften. Zwischenzeitlich war Ickerott bei der Accenture GmbH in Kronberg sowie bei der Bertelsmann AG in Versmold, Düren und Dublin tätig. Ab Sommersemester 2010 lehrte der heute 42-Jährige Betriebswirtschaft, insbesondere Logistikmanagement, an der Hochschule in Osnabrück. 2012 wechselte Ickerott zum Campus Lingen. Nach mehreren Jahren in Osnabrück lebt der Grafschafter mittlerweile wieder in Nordhorn. Er ist verheiratet und hat drei Söhne. (kats)