Lingen. Die Volkshochschule Lingen (VHS) bietet am Donnerstag, 21. März, von 16 bis 20 Uhr im Gebäude "An der Kokenmühle 7" in Kooperation mit dem Fachdienst Wirtschaftsförderung der Stadt Lingen ein Seminar zum Thema Pressearbeit an.

„Wieso werden unsere Pressemitteilungen nie abgedruckt?“ „Wenn ich etwas zur Zeitung schicke, steht hinterher immer was ganz anderes drin.“ „Der Nachbarverein ist ständig in der Zeitung, aber wir nie“. „Wer sich in diesen Sätzen wiederfindet, ist in diesem Workshop richtig. Christiane Adam aus Lingen ist freiberuflich tätige Journalistin und weiß aus langjähriger Erfahrung: Pressearbeit ist kein Zauberwerk, aber auch kein Wunschkonzert“, meint Peter Kolodzey als Verantwortlicher bei der VHS Lingen, in einer Mitteilung.

Interaktiver Workshop

In diesem Workshop geht es darum, souverän auf die Lokalmedien zuzugehen, ohne fordernd zu sein. Doch was sind überhaupt die lokalen Medien? Dass es mehr gibt, als nur „die Zeitung“, wird in diesem Workshop deutlich, ebenso, wie man mit Pressevertretern auf Augenhöhe umgeht. Die Dozentin wird über die wichtigsten Elemente einer Pressemitteilung und eines Pressefotos Auskunft geben und darüber, welche Inhalte überhaupt spannend sind für die Medien. Als Freiberuflerin kennt sie sowohl die Bedürfnisse der Redaktionen als auch die Wünsche der Leser. In einem interaktiven Workshop erarbeiten sich die Teilnehmer die Grundlagen der lokalen Pressearbeit kompakt und praxisnah. Beim „Plaudern aus dem Nähkästchen“ werden Kniffe, aber auch Fallstricke deutlich.

Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung

„Diesen Kurs legen wir ausdrücklich Existenzgründern und jungen Unternehmern ans Herz, denn Pressearbeit ist ein wichtiger Baustein, um sein Geschäftsmodell in der regionalen Öffentlichkeit bekannt zu machen“, betont Jens Schröder von der Wirtschaftsförderung der Stadt Lingen. Der Workshop ist daher von der Wirtschaftsförderung subventioniert. Die Gebühr beträgt 30 Euro. Die Inhalte sind aber gleichermaßen für Vereine und Initiativen relevant. Das Seminar findet am 21. März von 16 bis 20 Uhr in der VHS An der Kokenmühle 7 statt. Anmeldungen werden über www.vhs-lingen.de oder telefonisch unter Angabe der Kursnummer 2019F67190 unter der Nummer 05919 12020 entgegengenommen.