Lingen (Ems). „Otkrovenno – Aufrichtig, ehrlich gesagt“, so war das Konzert des russischen Megastars mit dem schönen Künstlernamen „Slava“ im ausverkauften Lingener Theater überschrieben. Ehrlich gesagt, ließ die entfesselte russische Seele den deutschen Gast staunend zurück.

Der Reihe nach: Staunenswert viele gut gekleidete junge Damen und auch einige Herren hatten in eines der begehrten Tickets investiert, um ihr ganz nahe zu sein: Die 38-jährige Moskauerin Anastasia Slanewskaja, Sängerin, Schauspielerin und Model, von ihrer eigenen Agentur als „hell und skandalös“ beworben, zündete ein exakt 90-minütiges Feuerwerk an Direktheit, Offenheit und guter Stimmung, sodass spätestens beim fünften Song der Saal bebte.



Phänomenale Atmosphäre

Slava, die Helene Fischer aus dem Osten, plauderte wie mit engen Freunden und lachte sich durch den Abend. Kein Wunder, da sie ständig Blumen und Pralinen vom Publikum geschenkt bekam. Mangels näherer Informationen und hinreichender Russischkenntnisse kann der Rezensent nichts zum Inhalt der Plauderei und der Stücke sagen, sondern nur die Atmosphäre wiedergeben, und die war phänomenal.

Nahbares Idol

Eine aufwendige Videoinstallation bot zunächst eine gotische Kathedrale, in der die Ikonen nach und nach zersplitterten. Die einzige Ikone Slava blieb davor stehen, assistiert durch zwei lebende, sich synchron bewegende Puppen mit perfekten Bodymaßen im absolut identischen Outfit: dunkelrote, geschlitzte Samtkleider und wasserstoffblonde Perücken. Im dunklen Glitzerkleid und später mehrfach wechselnder, exquisiter Garderobe wirkte das Idol erstaunlich nahbar.

Makelloses Original

Slava zeigte sich und wurde gezeigt, makellos und übergroß, umgeben von Farnen, Rosen, Wald oder einer Landstraße, mal als Schwertkämpferin, mal als Cowgirl. Brauchte sie eine Verschnaufpause, lief ein Film, in dem sie sich selber zu erklären schien, der aber nicht so gut ankam wie das Original. Auch die Fans filmten fleißig. Obwohl Aufnahmen verboten waren, störte sich niemand daran, Slava am wenigsten.

Eigentümliche Glorifizierung

Zentraler Teil der Handlung wurde die Videowand bei den Duetten mit anderen Pop-Ikonen wie Irina Allegrowa („Erste Liebe, letzte Liebe“) und Stas Pjecha („Ich und du“), deren Präsenz freilich die Konserve nicht verließ. Nur der Gitarrist Jurij Kiriev durfte live etwas Nähe beisteuern. Selbstverständlich fehlten nicht die Hits „Odinochestvo“ und „Erzähl mir, Mama“. Das martialische „Krasnyy“, ein Tribunal für Tyrannen (neben Hitler und anderen wird im Video auch US-Präsident Truman liquidiert), zeigte eine eigentümliche Glorifizierung von Hammer und Sichel. Und von Slava, dem Roten Stern am Pop-Himmel.



Selfies statt Zugabe

Deren durchaus sportlicher Auftritt erntete wiederholt jubelnden Zwischenapplaus, er geriet zum Fest für die russische Seele, zu einer Familienfeier im Gastland. Slavas Lieblingswort: „Spassiba – Danke“. Eingängige Melodien, gleichförmige Rhythmik im rockigen, etwas lauten Sound ließen die "Slavisten" nicht still sitzen, Alt und Jung bedankte sich mit Bravo-Rufen, manche tanzten zwischen den Reihen, und statt einer Zugabe gab es Selfies vor der leeren Bühne.

