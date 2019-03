Lingen. Große Momente und nachhaltige Sternstunden haben wir erleben dürfen im Lingener Kulturform Sankt Michael in den letzten Jahren. Das jüngste Konzert indes mit der Band „Blue Terrace“ aus Hannover zählt wohl eher nicht dazu.

Als eine der letzten Veranstaltungen in der Michaelskirche, ehe die geplanten Umbaumaßnahmen beginnen sollen, lenkte das ausgesprochen weit gefächerte Programm des Kulturforums den Blick auf den Blues. Es sollte Blues in all seinen Schattierungen geben. Vielleicht eine Lehrstunde über die Geschichte des Blues in all seiner stilistischen Vielfalt. Ein Fest für die Ohren war dabei versprochen.



Das Bild, das sich bot, war allerdings ein anderes. Zunächst waren beklagenswert wenige Leute der Einladung gefolgt. Die Kirche war beinahe leer gefegt, mit vielleicht rund 50 Zuschauern, von denen auch bald einige die Veranstaltung wieder vorzeitig verließen. Ein trauriger Umstand, den man keinem Künstler wünschen kann.

Die Hannoveraner zeigten sich davon unbeeindruckt und legten los mit ihrer Musik, solide bluesig, aber mit erstaunlich schlecht ausgesteuerter Tontechnik. Die Band zu laut, der Gesang manches Mal nicht zu verstehen, das hätte nicht sein müssen. Dazu zeigte Sängerin Haide Manns sich hier auch nicht wirklich als die kernig charaktervolle Bluesstimme, die man sich vielleicht gewünscht hätte. Alles sehr verhalten und wenig prickelnd.

Mit sehr eigenen und zuweilen auch beleuchtenden Moderationen verriet sie zwischen den Stücken etwas zu deren Herkunft und Geschichte. Und da kamen Namen von ganz unterschiedlicher Herkunft vor, wie B. B. King, Robert Johnson, Nina Simone, Junior Wells, Bonnie Raitt bis hin zu Gary Moore. Das Material also sehr breit gestreut, die Umsetzung hätte man sich durchaus spannender vorstellen können.



So blieb es an der Band, den Blues lebendig werden zu lassen. Zurückhaltend und klanglich manchmal unentschlossen war das an den Tasten Norbert Nistler, grundsolide am Schlagzeug Thomas Mehrwald und am Bass Mathias Dittner. Für dieses Konzert der wohl kreative Kopf des Ganzen war Gitarrist Carsten Grotjahn, der mit seinen Einlagen und ausgefeilten, wie virtuosen Soli so einigen Glanz in die Stücke brachte. Er war es, der in so manches klangliche Einerlei interessante Wendungen einbaute, die Songs veredeln und dabei schwer beeindrucken konnte.

So waren einige Songs am Ende wirklich hörenswerte Erlebnisse, so sicherlich das so berühmte „Route 66“.



Anzeige Anzeige

Bei allen Widrigkeiten war eine Dramaturgie, ein roter Faden nicht auszumachen, geschweige denn ein Zündfunke, auf den die wenigen Hörer sehr hofften. Manch einer hätte hier auch gern getanzt. Schade. Die Stimmung blieb müde bis zum Ende der zweiten Zugabe.

Welch ein großer Ausdruck klingt noch heute in der alten Aufnahme von Mamie Smiths „Crazy Blues“ aus dem Jahr 1920, der auch hier auf dem Programm stand. Nach dem Konzert war es dringend geboten, diese einmal wieder aus dem Regal zu ziehen.