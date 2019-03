Einbrüche in Schule und Kindergarten in Lingen CC-Editor öffnen

Das Ziel von Einbrechern waren in der Nacht zum Freitag Schule und Kindergarten im Wohnpark Gauerbach in Lingen. Foto: Bodo Marks/dpa

Lingen . Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zum Freitag in die Grundschule Gauerbach sowie in den Kindergarten eingebrochen, der sich ebenfalls in der Straße "Am Birkenhain" in Lingen befindet. In der Schule fiel ihnen Bargeld in die Hände.