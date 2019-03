Lingen. Die Saison für die Radfahrer im Emsland wird am Sonntag, 28. April, mit einem großen Anradelfest in Lingen eröffnet. Sternförmig machen sich die Radfahrer aus allen größeren Orten auf den Weg, um unterwegs die Schönheiten der Landschaft und in Lingen ein buntes Programm zu genießen.

Veranstalter ist die Emsland Tourismus GmbH in Zusammenarbeit mit der Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH und den Städten und Gemeinden beziehungsweise deren Touristikinformationen. Diese nehmen ab sofort Anmeldungen entgegen. Die Kontaktdaten und weitere Infos sind unter www.emsland-anradeln.de erhältlich. Anmeldeschluss ist der 25. April. "Wir empfehlen frühzeitige Anmeldungen, weil die Veranstaltung in den Vorjahren immer schnell ausgebucht war", betonte Uwe Carli, Geschäftsführer der Emsland Tourismus GmbH und fügte hinzu. "Es werden rund 1300 Teilnehmer erwartet."

In gemütlichem Tempo unterwegs

Laut Carli gehört das Emsland zu den zehn beliebtesten Regionen in Deutschland für Radtouristen. Die Kosten für das Anradeln betragen 11,90 Euro pro Person. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre bezahlen fünf Euro. Für alle Sternfahrten gelten folgende Inklusivleistungen: Tourenbegleitung, Mittagsimbiss, Kaffee und Kuchen, Eintritt Emslandmuseum, Pannenservice, Erste Hilfe. In dem Pressegespräch im Rathaus in Lingen zeigte sich Oberbürgermeister Dieter Krone im Beisein der Organisatoren und einiger Sponsoren erfreut darüber, dass nach 2011 die Stadt erneut Ausrichter der Großveranstaltung sein wird. Er verwies darauf, dass die Radler mit 15 Stundenkilometern in gemütlichem Tempo die Emsstadt erreichen werden. Die Strecken sind zwischen 30 und 50 Kilometer lang.

Rahmenprogramm auf dem Marktplatz mit Tombola

Auf dem Marktplatz in Lingen ist von 13.30 bis 18 Uhr folgendes Rahmenprogramm vorgesehen: Auftritte des Fanfarenzugs Damaschke, Unterhaltung durch Live-Musik von Pegasus, Blick in die Zeit der Kivelinge, das Emslandmuseum öffnet die Tür, Infostände und Präsentationen von unterschiedlichen Ausstellern, Kaffee und Kuchen. Landrat Reinhard Winter und Bürgermeister Heinz Tellmann werden um 15 Uhr die Radfahrsaison eröffnen. Danach ist eine große Tombola vorgesehen. Es werden vier Hauptpreise verlost. Unter anderem gibt es eine Übernachtung für zwei Personen in einem Lingener Hotel mit zwei Eintrittskarte für Sting „My Songs“ zu gewinnen.

Für die Rückreise stehen Fahrradbusse bereit

Für die Rückreise aus Lingen können die Fahrradbusse "Emsland Radexpress" ab dem Zentralen Omnibusbahnhof Lingen genutzt werden. Zudem setzt die Westfalenbahn zusätzliche Kapazitäten ein. Als weiteres Angebot kann für die Rückreise das Emsland-Touren-Ticket erworben werden, mit dem beliebig viele Fahrten mit den Regionalexpresszügen (2. Klasse) zwischen den Bahnhöfen Rheine und Emden sowie in den Radexpress-Bussen möglich sind. Dieses Ticket kann an den Fahrscheinautomaten der Bahnhöfe, in den DB-Reisezentren und in den Emsland-Radexpress-Bussen erworben werden.

Breite Unterstützung von Senioren

Als Vertreter der Sponsoren und Werbepartner betonten Marco Menne von der Sparkasse Emsland, Stefan Brieske von Neptune Energy Deutschland, Volker Riepe von der Barmer-Ersatzkasse und Monika Lüken, Teamleiterin MSO Meppen/NOZ Medien, dass sie die Veranstaltung gerne unterstützen. Die Lingener Tagespost, die Meppener Tagespost und die Ems-Zeitung seien dem Landkreis Emsland besonders verbunden, betonte Lüken.