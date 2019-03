Unter der Leitung des Gastdirigenten Roman Brogli-Sacher spielte die „Neue Philharmonie Westfalen“ im Lingener Theater. Foto: Peter Müller

Lingen. Die „Neue Philharmonie Westfalen“, das größte Landesorchester in Nordrhein-Westfalen mit Stammsitz in Gelsenkirchen, Recklinghausen und Kamen, brachte ein Konzertprogramm aus seiner laufenden Spielzeit mit nach Lingen in das Theater an der Wilhelmshöhe. Es wurde ein fantastisches Konzerterlebnis.