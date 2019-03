Lingen. Die Stadt Lingen sucht Ideen und Unterstützer für die Ferienpassaktion in den kommenden Sommer- und Herbstferien.

Wie die Stadt Lingen mitteilt, möchte sie in den Sommer- und Herbstferien ein spannendes, abwechslungsreiches und vielfältiges Ferienprogramm für alle Kinder und Jugendlichen organisieren. Dafür ist die Stadtverwaltung auf die ehrenamtliche Mithilfe von Vereinen und sonstigen Organisatoren angewiesen.



Wer am Ferienprogramm mitwirken möchte, kann sich schriftlich, persönlich oder auch telefonisch an den Fachbereich Bildung, Jugend und Sport, Fachdienst Jugendarbeit wenden. Generelle Informationen können unter www.ferienpass-lingen.de eingesehen werden. Neben den bewährten Angeboten können auch neue Ideen das Programm bereichern und die Attraktivität für die einzelnen Altersgruppen erhöhen. So sind mehrtägige Aktionen für Jungen und Mädchen, Veranstaltungen für Jugendliche oder auch Projekte denkbar.

Anmeldeschluss ist der 31. März 2019. Für Anfragen, Anregungen und Kritik steht Lara Friedetzky vom Fachdienst Jugendarbeit der Stadt Lingen zur Verfügung, Tel. 0591 9124516, E-Mail: l.friedetzky@lingen.de.