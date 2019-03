Simon will für eine offene und bürgernahe Polizei stehen CC-Editor öffnen

Die neue Chefin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Nicola Simon, wurde von Polizeipräsident Michael Maßmann offiziell in ihr Amt eingeführt. Foto: Thomas Pertz

Lingen. Osnabrücks Polizeipräsident Michael Maßmann hat am Freitag in Lingen die neue Chefin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Nicola Simon, offiziell in ihr Amt eingeführt.