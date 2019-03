Lingen. Die Entwicklung eines städtebaulichen Filetstücks in der Innenstadt will die Lingener Verwaltung steuern. Deshalb ist nun der Bebauungsplan "Zwischen Elisabeth und Am Wall-Süd" erstellt worden und soll demnächst öffentlich ausgelegt werden.

Das hat nun der Planungs- und Bauausschuss einstimmig beschlossen, nachdem Stadtbaurat Lothar Schreinemacher die Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes in der Sitzung abermals skizziert hatte. In dem Quartier zwischen Elisabeth- und Sturmstraße sowie Am Wall Süd und Zum Neuen Hafen befindet sich Wohnhäuser, eine Bar sowie die Volkshochschule. Einige Gebäude sind in die Jahre gekommen und werden wohl in absehbarer Zeit Neubauten weichen. Schreinemacher berichtete dem Ausschuss schon von "einigen Bauanfragen".

Veränderungssperre sorgt für Zeit

Damit sich neue Gebäude dem baulichen Charakter der übrigen Innenstadt anpassen, hatten sich die politischen und städtischen Gremien für das Aufstellen eines Bebauungsplans entschieden – und auch eine Veränderungssperre erlassen, um genügend Zeit zu haben, überhaupt Festsetzungen zu erarbeiten. Diese liegen nun vor und müssen öffentlich ausgelegt werden, bevor sie rechtskräftig werden können.

Giebel, Garagengeschosse, Zäune

Geregelt ist darin unter anderem, dass Neubauten zwei oder drei Geschosse haben sollen. Stadt und Politik wünschen sich Garagengeschosse, um Autos unterbringen zu können. An der Elisabethstraße sollen die Giebelformen der übrigen Innenstadt aufgenommen werden; und auf der gegenüberliegenden Seite des Quartiers – entlang der Straße Am Wall Süd – soll die Stadtgrabenpromenade durch einen freizuhaltenden fünf Meter breiten Streifen zur "grünen Allee" werden. Vieles wird geregelt: Dach- und Klinkerfarbe, Dachneigung bis hin zum Maschendrahtzahn, der nur aufgestellt werden darf, wenn er von einer Hecke überwuchert wird. Bordelle sowie Tankstellen sind auch nicht erlaubt und Werbetafel nur unter klaren Vorgaben.

Mehr Parkflächen?

Erreichen will die Stadt, dass das Quartier "der innerstädtischen Lage angemessen" verdichtet wird und mehr Wohnraum entsteht. Zur Straße Zum Neuen Hafen sind auch Geschäfte und Dienstleister erlaubt. Außerdem verwies Schreinemacher auf den Wunsch von Eigentümern in der Großen Straße nach mehr Parkflächen. Wenn man was an der Volkshochschule mache, dann müsse man großzügig bei den Parkplätzen sein, meinte Schreinemacher.

Kein Hinweis auf bezahlbaren Wohnraum

Die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses begrüßten den Entwurf des Bebauungsplanes. Edeltraut Graeßner (SPD) betonte, dass sie die Einschränkung der Werbemöglichkeiten und die genaue Regelung der Hecken besonders gut finde. Sie fand jedoch schade, dass es keinen Hinweis auf bezahlbaren Wohnraum in dem Quartier gebe. "Das ist in der Innenstadt allerdings schwierig, das ist mir auch bewusst", sagte sie.

Für Uwe Hilling (CDU) stand fest: das ist eine gute Grundlage für Planungen."