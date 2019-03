Lingen. Klassische Musik im Flugzeug und die Ruhe auf dem Lande – in einem Interview mit der Lingener Tagespost zeigt Rockstar Ian Anderson, dass er auch eine ruhige Seite hat. Mit seiner Band Jethro Tull tritt er am 10. April in der Lingener Emslandarena auf.

„Living in the past – Leben in der Vergangenheit“. Die Vergangenheit Ihrer Band „Jethro Tull“ reicht bis ins Jahr 1967 zurück. Welche Phase dieser über 50 Jahre war die aufregendste für Sie – welches die langweiligste?

Die ersten zwei Jahre waren sehr aufregend, da wir zum ersten Mal die ersten Anzeichen für Erfolg hatten. Unsere Abenteuer in anderen europäischen Ländern und dann 1969 in den USA waren sicherlich nie langweilig. In den kommenden Jahren wurden jedoch lange Touren und endlose Reisen - vor allem in den USA mit Arenen und Stadien - nicht langweilig, sondern anstrengend und stressig.

In den letzten Jahren bin ich immer noch viel unterwegs gewesen, aber ich bleibe nur für ein paar Tage von zu Hause weg. Reisen kann langweilig sein, aber ich versuche zu lesen und die Zeit für die „Büroarbeit“ zu nutzen. So komme ich ohne unbeantwortete E-Mails nach Hause und kann mit meinen Katzen spielen, im Garten spazieren gehen und mich ohne Druck entspannen.

Gibt es nach 50 Jahren des Existierens der Band „Jethro Tull“ immer noch Menschen, die Sie mit „Herr Tull“ ansprechen und nicht mit ihrem richtigen Namen? Wenn ja, wie sehr ärgert Sie das?

Nicht wirklich. Ich bevorzuge den Namen in meinem Pass und die meisten echten Fans kennen ihn . Ich bin es also gewohnt. Meine Frau wird ziemlich ärgerlich, wenn man sie Mrs. Tull nennt. Besser als Herr Sting, Herr Pink oder Herr Rotten. Mein Banker in Großbritannien erzählte mir eine Geschichte, in der die Bank einen Brief an einen ihrer berühmtesten und wohlhabendsten Kunden - den König eines Landes im Nahen Osten - sandte, und den Brief an "Dear Mr. King" richtete. Soviel zu Computern und automatisierten Systemen

Aus der Vergangenheit stammen viele Songs, die Sie auf der aktuellen Tournee und auch in Lingen spielen werden, wie zum Beispiel „Locomotive Breath“. Wie viel „Breath“ haben Sie als „Locomotive“ von Jethro Tull noch, um die vielen Wünsche der Fans nach den Songs von früher zu erfüllen?

Anzeige Anzeige

Es hängt davon ab, ob ich die Songs gerne spiele und denke, dass sie ein wichtiger Teil der Tull-Geschichte sind. Aqualung und Locomotive Breath zum Beispiel sind meine Favoriten, also kein Problem. Viele andere Songs - alte und neue – machen auch Spaß, aber natürlich ändern sich die Setlisten von Zeit zu Zeit.

Sie haben vor Jahren mal gesagt, dass Sie lieber die Geräusche hören, die Ihre Katzen beim Fressen machen, als aktuelle Rockmusik. Ist das heute immer noch so? Was stört Sie an der Musik von heute?

Nichts stört mich – außer der sinnlosen, sich ständig wiederholenden Rap-Musik und ihren Derivaten. Aber ich bin seit meinen frühen zwanziger Jahren nie ein großer Zuhörer von Musik gewesen. Ich hatte so viel aufregendes Zeug zu hören, als ich aufwuchs und meine Karriere begann. Und als ich anfing, meine eigene Musik zu schreiben, wollte ich nicht zu viele Einflüsse haben, um nicht andere Leute zu kopieren, die im gleichen musikalischen Stil arbeiten wie ich.

Klassische Musik höre ich meistens, um mich in Flugzeugen zu beruhigen. Ich fliege nicht gern. Aber ich muss oft auch andere (neue) Musik aufmerksam hören, wenn Leute mich auffordern, auf ihren Platten zu spielen. Dann muss ich versuchen, in das Lied hineinzukommen und es vollständig zu verstehen – musikalisch und emotional.

Der Name „Jethro Tull“ hat etwas mit Landwirtschaft zu tun. Sie selber wohnen gerne auf dem Lande. Sie treten jetzt in Lingen im ländlich geprägten Emsland auf? Was finden Sie auf dem Land, was Sie in großen Städten vergeblich suchen?

Ich mag Ruhe und Stille, Bäume, Blumen und Gerüche der Erde, aber nicht viel aus den Städten. Deshalb gehe ich nur alle paar Wochen nach London und dann nur für einen Tag. Ich besuche gern Städte in anderen Ländern, mag aber lieber kleinere Städte. Besonders in Europa, wo es so viele Unterschiede in Geschichte, Kultur und Geographie gibt- und in der Politik.

Karten für das Konzert ab 59,20 Euro gibt es noch im Vorverkauf unter anderem in der Geschäftsstelle der Lingener Tagespost sowie an der Abendkasse.