Lingen. Ehrungen, Veränderungen im Vorstand und eine Diskussion über den Standort des derzeit auf dem Sportgelände hängenden Defibrillators haben die Mitgliederversammlung des SV Eintracht Schepsdorf bestimmt.

Heinz-Gerd Evers, stellvertretender Vorsitzender des Kreisfußballverbandes Emsland (KFV), zeichnete den scheidenden Fußballobmann Christof Vieth mit der Goldenen Verdienstnadel des KFV aus. Der Verband würdigte damit das langjährige Engagement von Vieth als Mannschaftsbetreuer und Vorstandsmitglied. "Mit der von Dir 2001 ins Leben gerufenen Fußball-Damenstadtmeisterschaft, die mittlerweile eine Traditionsveranstaltung geworden ist, hast Du Dir selbst ein Denkmal gesetzt", richtete Evers anerkennende Worte an Vieth.

Patrick ten Brink neuer Fußballobmann

Als Fußballobmann wird Vieth von Patrick ten Brink abgelöst. Ten Brink übernimmt das Amt in schweren Zeiten. "Die Fußball-Seniorenabteilung befindet sich nach der Abmeldung der Zweiten Mannschaft in der Winterpause in der schwersten Situation, die es im Laufe der Jahre beim SV Eintracht Schepsddorf gegeben hat", sagte Vieth in seinem Bericht. Ten Brink wird zudem die Aufgaben der nicht mehr kandidierenden Fußballobfrau Lena Lindenberg übernehmen. Schriftführer Wilfried Roggendorf stellte sich ebenfalls nicht mehr zur Wahl. Sein Amt übernimmt Stefanie Beck.

Mit Ortsrat über weitere Defibrillatoren reden

Diskutiert wurde auch über den Standort des vor Jahren vom Ortsrat Schepsdorf angeschafften Defibrillators. "Der befindet sich auf dem die meiste Zeit abgeschlossenem Sportgelände und niemand weiß damit richtig umzugehen", kritisierte Heinz Lübbers, Leiter der Schepsdorfer Tennisabteilung. Der Sportplatz sei nicht der richtige Standort für das Gerät. Ehrenmitglied Jürgen Beck war gleicher Meinung und schlug vor, mit dem Ortsrat über den Standort zu reden. Vieth regte an, sich gemeinsam mit allen Schepsdorfer Vereinen an den Ortsrat zu wenden und die Anschaffung weiterer Defibrillatoren zu beantragen.