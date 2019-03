Lingen. Wenn alles glatt läuft, könnte sich das Emslandmuseum Lingen in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 in seinem umgebauten Domizil präsentieren. Der Kultur- sowie der Planungs- und Bauausschuss gaben nun grünes Licht für die Planungen.

Einstimmig folgten die Stadtratsmitglieder in beiden Ausschüssen der städtischen Beschlussvorlage, in der die Verwaltung auch erstmals öffentlich die Kosten auf 2,6 Millionen Euro beziffert hatte. Diese teilen sich die Stadt und der Landkreis Emsland. Ursprünglich waren einst 1,1 Millionen Euro kommuniziert worden; an dieser Summe hatten aber schon früh sowohl Stadtbaurat Lothar Schreinemacher und Stadtkämmerin Monika Schwegmann als auch Stadtratsmitglieder Zweifel geäußert.

Verzicht auf Keller

Die ersten Entwürfe von Reinders Architekten BDA wurden demnach auch daraufhin überarbeitet, die Kosten nicht noch weiter steigen zu lassen, wie Schreinemacher in der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses darlegte. Als Beispiel nannte er den Verzicht auf einen ursprünglich vorgesehenen Keller im Anbau. "Das hätte allein einen hohen sechsstelligen Betrag gekostet", sagte Schreinemacher.









Dem Verzicht auf den Keller konnten aber sowohl er als auch die Ausschussmitglieder etwas abgewinnen. Denn so rücken die Toilettenanlagen aus dem Keller ins Erdgeschoss des Anbaus. Eine Erweiterung des Magazins für das Museum fällt ebenso weg. Ansonsten blieben alle Funktionen, die den Entwurf ausmachten, meinte Schreinemacher. CDU-Fraktionsvorsitzender Uwe Hilling assistierte im Planungs- und Bauausschuss mit dem Hinweis, dass Museumsleiter Andreas Eiynck die Planungen ausdrücklich begrüße.





Mit dem grünen Licht der Ausschüsse kann die Verwaltung nun in die Umsetzung einsteigen: Im Frühjahr soll der Bauantrag eingereicht werden. Ab Herbst sollen die Vorarbeiten beginnen und Anfang 2020 die Bauarbeiten. Letztere ziehe man bewusst ins neue Jahr, um das Geschäftsleben im Spätherbst und zur Weihnachtszeit nicht über Gebühr zu belasten, erläuterte Schreinemacher. Ob die Kosten von 2,6 Millionen Euro nach der geplanten Fertigstellung in der zweiten Jahreshälfte 2021 eingehalten werden können, stellte er zumindest indirekt in Frage: "Welche Preise nach der Ausschreibung kommen, ist offen."

Der richtige Standort?

In der Diskussion standen die Kosten und deren Steigerung jedoch weder im Kulturausschuss am Dienstag noch im Planungs- und Bauausschuss am Mittwoch. Sehr wohl brachte die Fraktion der Grünen jedoch in beiden Gremien die Frage auf, ob der Standort perspektivisch der richtige sei. Nach dem Ibrahim Hassan sich am Dienstag in diese Richtung geäußert hatte, stellte sein Fraktionskollege Michael Fuest am Mittwoch fest, dass es nach dem Umbau keine Erweiterungsmöglichkeiten gebe. "Es wird wohl drei Millionen kosten", meinte er. "Dann wäre ein anderer Standort vielleicht doch der bessere gewesen." Die Grünen stimmten dem Entwurf dennoch zu, weil sie ihn für vernünftig halten.



"Nicht auf die grüne Wiese"

Als genau den richtigen bezeichnete den jetzigen Standort hingegen Edeltraut Graeßner für die SPD. Sie verwies auf den Kultur-Schwerpunkt, den Politik und Verwaltung in diesem Quartier der Innenstadt gesetzt hätten. Schreinemacher unterstrich dies und betonte, man wolle mit dem Museum ja "nicht auf die grüne Wiese".

Dies sah auch Uwe Hilling (CDU) so und richtete zudem einen Dank an den Landkreis Emsland: "Es ist nicht selbstverständlich, dass es für das Museum einen siebenstelligen Zuschuss gibt."