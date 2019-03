Lingen. Die Absicht, einen Aufzug zur Tiefgarage unter dem Lingener Marktplatz zu bauen, machte die Stadt Lingen vor annähernd drei Jahren bekannt. Dessen Umsetzung hängt aber an den Aktivitäten der Sparkasse, betonte Stadtbaurat Lothar Schreinemacher nun. Er hofft auf eine Entscheidung im Jahr 2019.

In der Sitzung des Planungs- und Bauausschuss wollte Gustav Dietrich von der Seniorenvertretung der Stadt Lingen während der Einwohnerfragestunde wissen, wie es mit dem Aufzug weitergehe. Schreinemacher verwies darauf, dass dies damit zu tun habe, wie es mit den Sparkassen-Gebäuden Am Markt 2 und Am Markt 4 vorangehe.

Lieber am oder im Gebäude

Die Idee der Stadt sei es, den Aufzug zur Tiefgarage in das direkt am Marktplatz gelegene Gebäude Am Markt 4 zu integrieren oder an dieses anzubauen. Dies würde die Verwaltung einem Aufzug in einem großflächigen "Glashaus", wie man es etwa von der Tiefgarage Pferdemarkt kennt, vorziehen. Der Stadtbaurat äußerte die Hoffnung, dass es bei der Sparkasse noch im Jahr 2019 zu einer Entscheidung kommt, wie es mit dem Gebäude Am Markt 4 weiter geht.





Die Sparkasse Emsland selbst will das Gebäude Am Markt 2 umbauen, in dem sich derzeit im Erdgeschoss Leder Berensen und das Schuhhaus Hilbers befinden sowie im Obergeschoss Büros der Sparkasse. In einem Architektenwettbewerb hatte sich der Entwurf des Büros B-Werk aus Spelle durchgesetzt. Baubeginn soll 2019 sein, vermeldete die Sparkasse im vergangenen September. Darin Platz finden sollen dann unter anderem die Filiale sowie wie bisher Büros.



Wie geht es weiter mit dem Haus Am Markt 4?

Wie es nach Fertigstellung des Umbaus Am Markt 2 mit dem Gebäude Am Markt 4, das derzeit die Kundenfiliale beherbergt, weitergeht, ist derweil noch nicht bekannt. Zerschlagen hatte sich Anfang 2017 ein Verkauf an den Lingener Projektentwickler Hermann Klaas. In diesen Planungen waren dort Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie vorgesehen. Die Sparkasse bestätigte Gespräche mit anderen Investoren, äußerte sich zu Ergebnissen aber bislang nicht.

Erst nachdem diese Frage nach der Zukunft des Gebäudes geklärt ist, kann die Stadt in konkrete Planungen für einen Aufzug zur Tiefgarage einsteigen. Schreinemacher bot Dietrich an, die Ideen dafür bei der Seniorenvertretung vorzustellen.