Lingen. Rückblickend ist sich der frühere Lingener Oberstadtdirektor Karl-Heinz Vehring mit den jetzigen Ortsbürgermeistern von Darme, Werner Hartke und von Laxten, Manfred Schonhoff (beide CDU) einig: Der vor 50 Jahren vollzogene freiwillige Zusammenschluss der Gemeinde Darme sowie der Gemeinden Laxten und Brockhausen mit Lingen kannte nur Gewinner.

Die drei Ortschaften wurden mit Wirkung vom 1. Januar 1970 Teil der Stadt Lingen. Dadurch vergrößerte sich die Fläche der Stadt von 1083 Hektar auf rund 4000 Hektar. Die Einwohnerzahl kletterte von 27.000 auf 33.000. "Damals ist alles richtig gemacht worden", stellte Hartke in dem Gespräch mit unserer Redaktion im Heimathaus Darme fest. Schonhoff hob die Bedeutung der Ortsräte hervor, die nach dem freiwilligen Zusammenschluss ins Leben gerufen worden waren: "Sie bilden die Klammer zwischen den Bürgern und der Stadt."

Vehring,der den Zusammenschluss maßgeblich vorantrieb und hierfür laut erhaltener Niederschrift besonders geehrt wurde, war es zusammen mit dem früheren Oberbürgermeister Hans Klukkert gelungen,die Gemeinderäte von Darme und Laxten/Brockhausen von diesem Schritt zu Überzeugen. Man folgte den vorgetragenen Sachargumenten und vertraute auf die Zusage der Stadt, die Gemeinden auch zukünftig nachhaltig weiterzuentwickeln.



Faire Verhandlungspartner

Dank zollte er dem damaligen Bürgermeister Heinrich Wilming von Darme, der aus gesundheitlichen Gründen an dem Gespräch im Heimathaus nicht teilnehmen konnte. Als faire Verhandlungspartner hätten sich zudem die inzwischen verstorbenen Bürgermeister Gerd Storm (Laxten) und Bernhard Klaas (Brockhausen) sowie die ebenfalls verstorbenen Gemeindedirektoren Hermann Bürmann (Darme) und Alois Kemmer (Laxten-Brockhausen) erwiesen.

Die Gebietsänderungsverträge über einen freiwilligen Zusammenschluss mit der Stadt Lingen wurden am 27. Februar 1969 mit der Gemeinde Darme und am 17. März 1969 mit den Gemeinden Laxten und Brockhausen, die damals eine Samtgemeinde bildeten, in feierlichen Ratssitzungen in Lingen unterzeichnet. In der Festsitzung am 17. März 1969 betonte Regierungspräsident Dr. Hans-Georg Suermann, dass alle Entscheidungen auf dem Wege der Freiwilligkeit erfolgt seien: "Dabei kommt mehr heraus als durch den Zwang des Gesetzes."

Der frühere Oberbürgermeister Hans Klukkert ordnete die historischen Vereinbarungen so ein: "Die Geschichte der Stadt Lingen kannte seit Jahrhunderten kein vergleichbares Ereignis." Im Gespräch im Heimathaus Darme erinnerte Vehring jetzt an die schwierige Situation von Lingen vor dem freiwilligen Zusammenschluss. "Es fehlten in der Stadt Arbeitsplätze und Baumöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger. Die vorhandenen Strukturprobleme waren unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Stadt mit 1083 Hektar nur über eine vergleichsweise kleine Fläche verfügte. Fast alle Landgemeinden hatten ein größeres Gebiet, so zum Beispiel die Gemeinde Schepsdorf-Lohne mit mehr als 4000 Hektar. In Lingen konnten kaum noch neue Gewerbe- und Wohngebiete ausgewiesen werden."



Großes Industriegebiet geplant

Täglich fuhren vom Marktplatz in Lingen Busse nach Nordhorn, um Mitarbeiter zu den dortigen Textilbetrieben zu bringen. Von 1950 bis 1961 war im früheren Landkreis Lingen ein Wanderungsverlust von 5656 Personen zu verzeichnen. Nach Vehrings Worten waren in Darme im Süden von Lingen geeignete Flächen für die Ansiedlung von Gewerbe und Industriebetrieben vorhanden. Es sollte ein Industriegebiet in der Größenordnung von mehreren Hundert Hektar entstehen. Hier gab es einen Anschluss an die Deutsche Bundesbahn und an den Dortmund-Ems-Kanal. Es bestand auch ein leistungsfähiges Strom- beziehungsweise Energieangebot in Verbindung mit dem im Jahre 1968 gebauten ersten Kernkraftwerk. Das Industriegebiet lag unmittelbar an der geplanten Umgehungsstraße mit der Option für einen nahe gelegenen Autobahnanschluss, die nach der Jahrtausendwende auch verwirklicht wurde.

Die Gemeinde Laxten im Osten der Stadt hatte sich vorrangig zu einem Wohngebiet entwickelt. "Insbesondere im Stootgebiet war die Grenze zwischen der Stadt und Laxten kaum mehr erkennbar." Vehring zufolge betrachtete der Landkreis Lingen die Vergrößerung der Stadt mit Skepsis. "Man war der Auffassung, dass ein ausgewogenes Größenverhältnis zwischen der Stadt Lingen und den ländlich geprägten Gemeinden erhalten werden musste."



Konkrete Ergebnisse

Laut Vehring führten die freiwilligen Zusammenschlüsse rasch zu konkreten Ergebnissen. So siedelte sich bereits 1969 der amerikanische Chemiekonzern Monsanto in Darme an und investierte 120 Millionen DM. Seinerzeit wurde die Grunderschießung für den Industriepark Lingen-Süd gelegt. 1972 folgte das Stahlwerk Benteler und Mitte der 70er-Jahre siedelten sich die Firmen Exxon Nuclear (heute ANF) und Bärlocher an. "Innerhalb weniger Jahre wurden círca 1000 neue Arbeitsplätze geschaffen." Später ließen sich zahlreiche weitere Unternehmen in dem Industriepark nieder, so zwei Gaskraftwerke, das Kernkraftwerk Emsland sowie die Firmen EMP und Rosen. "Heute gibt es hier mehrere tausend Arbeitsplätze", unterstrich der frühere Verwaltungschef.

In Laxten wurden sofort nach dem Zusammenschluss mithilfe der städtischen Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft fast 1000 Bauplätze vorwiegend im Wohnpark Gauerbach bereitgestellt. Stolz ist Vehring aber auch auf die in Lingen entworfene Ortschaftsverfassung mit der Verankerung der Ortsräte, die später in die niedersächsische Gemeindeordnung aufgenommen wurde. "Insofern haben wir gesetzgebende Vorarbeit für die spätere Gemeindereform im Jahr 1974 geleistet."



Lingen verfügt heute über eine Fläche von 17600 Hektar

Heute verfügt die Stadt über eine Fläche von 17600 Hektar, nachdem bis 1974 auch die Orte Altenlingen, Baccum, Bramsche, Brögbern, Clusorth-Bramhar, Holthausen und Schepsdorf Teil der Stadt wurden. Die Einwohnerzahl beträgt aktuell mehr als 54.000.