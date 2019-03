Lingen. Er kann den „Erlkönig“ von Goethe auswendig: Dr. Seid Habib könnte man vielleicht als den deutschen Afghanen oder den afghanischen Deutschen bezeichnen. Der inzwischen pensionierte Hals-Nasen-Ohren-Arzt und Anästhesist hatte sein Leben lang enge Verbindungen zu Deutschland und zur deutschen Kultur.

1939 in Kabul geboren, 1970 nach Deutschland gekommen und seit 1983 in Lingen ansässig – das sind seine Lebensstationen. Bereits ab der vierten Schulklasse hat Habib Deutsch gelernt. Er besuchte das deutsch-afghanische Gymnasium in Kabul. „Schon zu Zeiten Kaiser Wilhelms bestanden enge Kontakte zwischen dem Deutschen Reich und meiner Heimat“, berichtet der Arzt. Ab der zehnten Klasse mussten die Schüler dieses Gymnasiums sechs Fächer in deutscher Sprache lernen. Gedichte wie den „Erlkönig“ zu lernen oder Dramen von Schiller aufzuführen gehörte zum Schulalltag dazu. Dass der spätere Medizinstudent über den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) ein Stipendium erhielt und 1970 zu seiner Facharztausbildung nach Bonn ging, war daher nur die logische Weiterführung.

Seine Frau Parwin heiratete er im Jahr 1971. Sie begleitete ihn nach Deutschland. Parwin spricht ausgezeichnet Deutsch durch ihr Germanistikstudium. Eigentlich hätte die Familie, die inzwischen fünfköpfig war – zwei Töchter und ein Sohn sind in Deutschland geboren worden – nach dem Stipendium zurückgehen müssen in ihr Land. Durch mehrere Putsche war die politische Situation allerdings gefährlich geworden. „Wir hatten nie einen anderen Plan, als zurück in unsere Heimat zu gehen. Aber Ärzte und Professoren galten als westlich orientiert und sind zu Hunderten aufgehängt worden. Deshalb war es für uns keine Option, dorthin zurückzukehren“, erinnert sich Dr. Habib an die vielen Krisen, durch die sein Land im Laufe der Jahrzehnte gegangen ist.

Schließlich kam der Wunsch auf, sich als Facharzt niederzulassen. „Ich schlug den Stellenteil des Deutschen Ärzteblattes auf, und auf der ersten Seite stand eine Annonce mit der Suche nach einem Belegarzt für 15 Betten im Bonifatius Hospital in Lingen. "Wo ist Lingen?‘“, fragte er sich damals. Er bewarb sich in der für ihn bis dato unbekannten Stadt und bekam die Stelle. Zudem kaufte er eine kleine Praxis von einem verstorbenen Arzt. „Die Praxis war mir zu klein und zu unmodern. Dr. Heribert Lange baute damals gerade eine neue Kinderarztpraxis auf. Ich bin dann mit eingestiegen. Ich habe richtig viel investiert, sowohl monetär als auch an Arbeit, denn ich habe parallel weiterhin mehrmals am Tag im Krankenhaus operiert“, denkt er an anstrengende Anfänge in Lingen zurück. Unterstützt wurde er immer von seiner Frau Parwin, die in der Praxis mitgearbeitet hat.

Die Beziehungen zu Afghanistan hielt der Mediziner aufrecht. Allein deshalb, weil er zu den Pionieren der internationalen Pfadfinderbewegung in seiner Heimat gehört. Ende der 1950er Jahre gab es eine starke Belebung des Pfadfindergedankens in Afghanistan. Seid Habib hat sich der Bewegung angeschlossen und war von 1967 an sogar drei Jahre lang ihr Vizepräsident. Er ist nach dem Fall der Taliban daher nach Afghanistan gereist, um einen Wiederaufbau der Organisation zu unterstützen. Unter anderem hat er dort Gruppenleiter ausgebildet. „Das war eine gefährliche Sache“, weist er auf das nach wie vor unsichere Gebiet hin.



„Bevor ich nach Deutschland kam, war Afghanistan auf dem Weg in die Modernität. Das Land war demokratisch und sicher“, erzählt er, und auch, dass an der Universität genauso Mädels studiert hätten und diese auch Miniröcke tragen durften, ohne dass es zu Sanktionen kam. Stolz ist er darauf, 1960 als Teilnehmer bei den olympischen Spielen in Rom für das afghanische Team dabeigewesen zu sein. „Ich war jederzeit darauf vorbereitet, wieder in mein Heimatland zu gehen. Als allerdings die Russen einmarschiert sind, war für uns Schluss, und wir haben einen Antrag auf die deutsche Staatsbürgerschaft gestellt“.

„Ich bin hier in einem Land, das sicher ist. Die Menschen hier sind nicht böse“, so beurteilt er das Land, das nun seit fast 50 Jahren sein Heimatland geworden ist. „Es gibt aber Mentalitätsfaktoren, die ich als Afghane behalte. Man muss die verschiedenen Mentalitäten gegenseitig respektieren.“ Respektieren müsse er vor allem, dass das Verhalten zwischen Männern und Frauen in Deutschland anders ist. Seine beiden Töchter sind mit deutschen Männern verheiratet. „Ich darf mich nicht einmischen“, weiß er.

Parwin Habib engagiert sich stark für Flüchtlinge, die in Lingen Unterstützung benötigen. Sie hilft bei Behördengängen, Sprachkursen und anderen integrativen Maßnahmen. Eine Rückkehr nach Afghanistan ist für die Habibs inzwischen kein Thema mehr. Sie genießen ihren Lebensabend im Emsland und üben ihre zahlreichen Hobbys aus.