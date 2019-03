Lingen. Vorsichtig lenkt Andreas Kröger, Vorsitzender des Kreisverbandes Osnabrück-Emsland des Automobilclubs Europa (ACE), seinen Wagen in die Tiefgarage am Bonifatius-Hospital Lingen. Bei ihm sind sein Stellvertreter Werner Brink und Matthias Cordts, Regionalbeauftragter des Vereins. Ihr Ziel: Ein Test der Tiefgarage.

Nach den Kriterien Bauausführung, Helligkeit/Freundlichkeit, Sicherheit und Service/Kundenfreundlichkeit betrachten sich die drei zunächst die Tiefgarage am Boni und später auch das Parkhaus am Medicus Wesken näher. Der erste Eindruck von Cordts in der Tiefgarage ist gut: "Die Wegweisung ist ok und auch die Ausschilderung zu den Notruftasten ist nicht schlecht." Auch die Markierungen sind "sauber und in Schuss". Was Cordts fehlt, sind Markierungen für Fußgänger. Und ein paar mehr Notruftasten sollten nach Ansicht des hauptamtlichen ACE-Mitarbeiters vorhanden sein. "Wenn ein Mädel hier ..." Cordts spricht den Satz nicht zu Ende, aber es ist klar, was er meint.

Extrapunkte für die Behindertenparkplätze

Die Breite der Stellplätze ist nach Ansicht der Tester mit 2,50 Meter in der Tiefgarage unter dem Boni ebenfalls gut. Nur die an den schlank gehaltenen Stützpfeilern der Decke gelegenen Parkplätze sind zehn Zentimeter schmaler. Was Cordts fehlt, sind Frauenparkplätze. "Aber dafür gibt es hier auch keine dunklen Ecken", lobt er die gute Ausleuchtung. Und noch etwas fällt dem Tester, der schon über 200 Parkhäuser in ganz Norddeutschland begutachtet hat, positiv auf: "Obwohl gesetzlich in Tiefgaragen nicht vorgeschrieben, gibt es direkt am Ausgang vier Behindertenparkplätze und es stehen sogar Rollstühle zum Ausleihen daneben. Das gibt Extrapunkte."

In Sachen Sauberkeit ein "sehr gut"

Nachem Cordts sich mit Kröger und Brink darüber einig ist, dass die Tiefgarage mit 243 Stellpätzen in Sachen Sauberkeit ein "sehr gut" erhält, zählt er die Punkte auf seinem Bewertungsbogen zusammen: 111 von 150 möglichen. "Für ein 'gut' reicht das locker, aber für ein 'sehr gut' fehlen ein paar Kleinigkeiten", erläutert Cordts das Ergebnis, bevor es weiter geht zum Parkhaus am Medicus Wesken.

Kröger: Einfahrt ins Medicus Wesken ist ganz schlecht

Hier muss Kröger seinen Wagen deutlich vorsichtiger als am Boni durch die engen Rampen lenken. Überhaupt gefällt ihm die Einfahrtsituation mit dem kreuzenden Verkehr nicht: "Das ist ganz schlecht. Das hätte schon beim Bau anders gemacht werden müssen." Auch die Durchfahrtshöhe von 1,90 Meter ist nach den Maßstäben des ACE heute gerade noch mit ausreichend zu bewerten. Gut hingegen bewertet Cordts die Fußgängerwege neben den Rampen.





Cordts fallen die teils abgerubbelten Markierungen auf dem Boden des Parkhauses auf. Auch die der zahlreichen Familienparkplätze unter den 230 Stellplätzen des Parkhauses beginnen sich aufzulösen. Nachdem der Tester den Ausgang gefunden hat, Wegweiser dorthin gibt es kaum, sticht ihm der Zustand des Treppenhauses negativ ins Auge. "Es wirkt dreckig, Es gibt Spinnweben und auf dem Boden liegen Müll und Zigarettenkippen", bemängelt der ACE-Mitarbeiter. Kröger sucht nach Hinweisen auf Notausgänge und Notruftasten, findet sie aber nur schwer. "Ein Rohr verdeckt die Sicht auf den Taster. Und die Beschilderung für den Notausgang ist parallel zur Blickrichtung nur direkt über der Tür angebracht", bemängelt nicht nur Kröger.

Auch hier zählt Cordts am Ende die Punkte zusammen: 94 von 150. Nach ACE-Kriterien ist dies ebenfalls gut, aber nur ganz knapp. "So ganz schlimm ist es nicht, aber eine Überarbeitung ist dringend nötig", lautet des Fazit des Parkhausprüfers.