Lingen. Von 2007 bis 2011 wurde jedes Jahr der "Lingener Theo", ein Kleinkunstpreis verliehen. Dieser Wettbewerb fand jeweils während des Altstadtfestes im September statt. Nun hat sich der Kulturausschuss der Stadt dafür ausgesprochen, ab 2020 dieses Straßentheater wieder zu beleben.

In der letzten Sitzung des Lingener Kulturausschusses im vergangenen Jahr hatte Robert Koop (Bürgernahe) angeregt, diesen Wettbewerb wieder aufleben zu lassen.

Rudolf Kruse, Leiter des Fachdienstes Kultur, machte am Dienstag im Ausschuss deutlich, dass der Wettbewerb international ausgeschrieben werden sollte, um eine möglichst attraktive Auswahl zu haben. Die Ausschreibungen sollten die Genres „Straßentheater, Zirkus, Artistik, Clown-Kunst, Walking Act und Cirque Nouveau“ umfassen. Ein Besuch bei der Kulturbörse in Freiburg habe gezeigt, dass Straßenkünstler nicht nur aus Deutschland kämen. Es sei wichtig, mit einer Ausschreibung möglichst vielen Künstlern die Teilnahme einzuräumen, um die Wiedereinführung des „Lingener Theos“ von Anfang an auf ein Niveau mit hoher Qualität zu stellen. Für eine gute Veranstaltung sollten es nach Überzeugung Kruses mindestens fünf "Acts" sein.

Um hierfür einen ausreichenden Vorlauf zu haben, müsse eine Ausschreibung jeweils im Vorjahr erfolgen. sodass eine erste Vergabe im Jahre 2020 möglich wäre. An Kosten rechnet der Fachdienstleiter im Schnitt mit rund 3000 Euro pro Auftritt. Darin enthalten wären die Gagen inklusive Kosten für Steuern, Hotel- und Fahrtkosten sowie Abgaben an die Gema und Künstlersozialkasse. Das wären dann rund 15.000 Euro. Rechnet man noch eine Organisationspauschale für Technik und sonstige Kosten hinzu, käme man auf insgesamt 20.000 Euro.

Diese Ausführungen stießen auf breite Zustimmung der Ausschussmitglieder. Edeltraut Graeßner (SPD) gab zu bedenken, dass die Veranstaltung in der Vergangenheit in dem "Gewusel des Altstadtfestes" ein wenig unterging und vom Publikum eher zufällig wahrgenommen wurde und schlug einen anderen Rahmen vor. "Ich finde gerade das Altstadtfest geeignet," hielt Irene Vehring (CDU) entgegen. Der Sonntag als Familientag biete sich dafür an. Wenn man den Seniorennachmittag von der Paul-Gerhardt-Schule wieder in die Innenstadt verlegen würde, hätte man gleich einige sichere Zuschauer, regte Annette Wintermann (CDU) an. Auch Rudolf Kruse sah im dem Kleinkunstwettbewerb ein niederschwelliges Angebot für Besucher, die sonst nicht so viel zu kulturellen Veranstaltungen gehen. Beiden Argumenationsreihen konnte Robert Koop (Bürgernahe) etwas abgewinnen. Alternativ konnte er sich die Vergabe Lingener Theo auch im Zusammenhang mit einem verkaufsoffenen Sonntag vorstellen.