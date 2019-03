Lingen. Ehrungen langjähriger Verbandszugehörigkeiten und einen Rückblick auf das Jahr 2018 hat es während der Mitgliederversammlung des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) in Lingen gegeben.

Wie der SoVD mitteilt, zeigte der Vorsitzende des Lingener Ortsverbandes, Siggi Gebbeken, auf, dass sich der Sozialverband auf vielen Ebenen engagiert. So habe der Vorstand zwei Informationsabende zu sozialrechtlichen Themen sowie eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Menschen mit Behinderungen und der erste Arbeitsmarkt“ organisiert. Es gab Besuchsdienste, gesellige Veranstaltung und mehrere Reisen für die Mitglieder. Gebbeken machte deutlich, dass es wichtig sei, dass der SoVD ein Zeichen gegen rechte Gesinnungen setze, weshalb er sich an der Aktion „Lingen leuchtet“ beteiligt und die Organisation der Veranstaltung unterstützt hatte.

Kreisvorsitzender Bernhard Sackarendt erklärte laut Mitteilung, dass es noch viel für den SoVD zu tun gebe. „Hier in unserer Region konkret den Finger in die Wunde zu legen, wenn es um Ausgrenzung oder soziale Ungerechtigkeiten geht, ist die Aufgabe der Ortsverbände und des Kreisverbandes“, sagte Sackarendt. Er dankte dem Vorstand für die Arbeit und appellierte an die Mitglieder, sich ehrenamtlich für den Verband einzusetzen.

85 SoVD-Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue geehrt. 66 Mitglieder zeichnete der Ortsverband für ihre zehnjährige Verbandszugehörigkeit aus. 16 Mitglieder erhielten eine Ehrung für ihre 25-jährige Mitgliedschaft. Joachim Wolosin ist seit 40 Jahren SoVD-Mitglied. Für seine 55-jährige Mitgliedschaft wurde Erich Rickers geehrt.



Zudem stellte Maria Dühnen die Arbeit der Tafel Lingen während der Versammlung vor.