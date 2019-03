Lingen. Mit einem Schweigekreis haben am Montag Atomkraftgegner vor dem historischen Rathaus in Lingen demonstriert, um an den GAU im japanischen Atomkraftwerk im Jahr 2011 zu erinnern.

Dort war es am 11. März 2011 nach einem Erdbeben und einem Tsunami in drei Reaktoren laut Pressemitteilung des Elternvereins Restrisiko zu Kernschmelzen gekommen. Dieser GAU gilt neben der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl als die schwerste Havarie in der Geschichte der Atomkraftnutzung. "Es gab zahlreiche Tote und Menschen, die durch die Strahlungen erkrankt sind“, erklärte der Vorsitzende des Elternvereins.

"Stark erhöhtes Strahlenniveau"

Otten verwies auf Angaben der Organisation IPPNW, einer Gesellschaft internationaler Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges. Demnach besteht in der Umgebung von Fukushima ein 15-fach höheres Risiko, an der Schilddrüse zu erkranken. Das Strahlenniveau liege um das fünf- bis mehr als 100-fache über dem international empfohlenen Maximum, dennoch seien bereits 25 Prozent der Menschen in die Gebiete zurückgekehrt.

"Atomkraftwerke und Brennelementefabrik sofort abschalten"

Otten forderte, dass die sieben noch in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke (AKW) in Deutschland und die Brennelementefabrik ANF in Lingen sofort abgeschaltet werden und nicht erst 2022. „Auch wenn das AKW Lingen II am 31. Dezember 2022 stillgelegt wird, darf scheinbar die ANF-Brennelementefabrik – trotz des Atomausstiegs - weiter produzieren: Wir sagen Nein.“

"100.000 Menschen im Altkreis Lingen leben derzeit mit der atomaren Gefahr"

Nach dem Störfall am 6. Dezember 2018 hätten zwar die Anfragen der Umweltverbände dafür gesorgt, dass jetzt besser kontrolliert werde. Otten: „Aber wir sagen: Es war kein technischen Versagen, sondern ein menschliches Versagen. 200 Arbeitsplätze gibt es bei ANF, aber mehr als 100 000 Menschen im Altkreis Lingen müssen mit der atomaren Gefahr derzeit leben."