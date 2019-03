Lingen. Mehr Kindergartenplätze im Lingener Stadtteil Reuschberge und trotzdem das Kulturforum St. Michael in der ehemaligen Kirche am Langschmidtsweg erhalten. Wie das gehen kann, ist am Mittwoch im Kulturausschuss vorgestellt worden.

Dezernentin Monika Schwegmann erläuterte den Entwurf, der "nach vielen, vielen Gesprächen mit allen Beteiligten" entstanden ist. Dazu gehören der Verein Kulturforum St. Michael, der 2003 unter seinem damaligen Vorsitzenden Harald Müller die ehemalige Kirche vor dem Abriss bewahrt und das Gotteshaus in einen Theater- und Konzertsaal mit rund 400 Plätzen umgewandelt hat. Der Verein hat die Räume vom Bistum Osnabrück gepachtet, das zugleich Träger der Kita St. Michael ist. Mit dem Trägerverein wurde ein Nutzungsvertrag abgeschlossen, der 2012 um weitere zehn Jahre bis Ende 2023 verlängert worden war. Auch die Stadt Lingen war mit im Boot, denn mit dem Anwachsen des Baugebietes Emsauenpark stieg auch der Bedarf nach Kitaplätzen in diesem Stadtteil.

Die Umgestaltung des ehemaligen Kirchengebäudes in ein multifunktionales Gebäude bedurfte erheblicher Anstrengungen und Planungen und nicht zuletzt einer detaillierten Abstimmung auch unter denkmal- pflegerischen Gesichtspunkten.

Nach den aktuellen Plänen sollen in der ehemaligen Kirche in einer sogenannten "Haus in Haus-Konstruktion" drei Ebenen entstehen. Im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss können dann vier Krippen- bzw. Kindergartengruppen einschließlich aller notwendigen Neben- und Sanitärräume untergebracht werden. Insgesamt wäre die Kita dann sechs-zügig. Im zweiten Obergeschoss bis unter das Dach soll mit einer lichten Höhe von bis zu acht Metern ein Veranstaltungsraum für das Kulturforum entstehen, in dem noch knapp 200 Besucher Platz finden. Laut Monika Schwegmann sei hier eine "hervorragende Akustik" zu erwarten. Um mehr Helligkeit und Tageslicht in das Gebäude zu bekommen, werden zahlreiche Fenster eingebaut. Ein barrierefreier Zugang in die oberen Etagen wird durch einen Fahrstuhl sichergestellt.





Auch in den den Außenbereichen gibt es Veränderungen. So werden die beiden Gebäude miteinander verbunden. In diesem Verbindungsstück sollen neben einem Gang auch Funktionsräume wie eine Mensa entstehen. Das hat zur Folge, dass Besucher, die beim Linus-Bad parken einen kleinen Umweg in Kauf nehmen müssen und über einen noch neu anzulegenden Weg um das alte Kindergartengebäude herum zum Eingang gelangen. Rund um beide Gebäude werden weitere großzügige Spielflächen entstehen.

Zusätzliche Parkplätze können nach Aussage der Dezernentin Richtung Langschmidtsweg geschaffen werden. Dort hatte die Stadt im Oktober 2018 bei einer Zwangsversteigerung ein Grundstück mit Wohnhaus erworben. Das Gebäude wurde inzwischen abgerissen. Mit der zusätzlichen Fläche könne darüber hinaus auch die Zufahrt zum Kindergarten verbreitert werden.

Für die CDU-Fraktion begrüßte Björn Roth diese "interessante, einzigartige Entwicklung für dieses nun multifunktionale Gebäude". Sein Dank galt auch dem Verein Kulturforum, der ja nun "etwas abgeben musste". "Der Raum hat natürlich einen ganz anderen Charakter", stimmte Martin Kolbe als sachkundiges Mitglied im Ausschuss, aber auch Mitglied des Vorstandes des Kulturforum, zu. Dieser Umbau sei nun einmal der erklärte Wille des Bischofs:

"Wir müssen nun das Beste daraus machen."

Skeptisch äußerte sich Michael Sänger zu den Plänen. Er glaubt: "Harald Müller würde sich im Grabe umdrehen." Diese Veränderung, so Sänger, "tut ein bisschen weh". Nicht ganz so kritisch sah das der Leiter des Fachdienstes Kultur, Rudolf Kruse: "Ich glaube, dass darin eine Chance liegt und sich hier ein Kleinod entwickeln kann". Auf die Frage von Robert Koop (Bügernahe), welche Kosten auf die Stadt zukämen, konnte die Stadtkämmerin noch keine konkreten Zahlen nennen. Das Gesamtprojekt werde aktuell mit 4,8 Millionen Euro veranschlagt.