Lingen. Wegen einer Diebstahlserie hat das Amtsgericht Lingen einen 28-jährigen Obdachlosen zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt.

Weil er schon mit dem Widerruf seiner Bewährung gerechnet hatte, hat ein 28-jähriger sich einfach keine Mühe mehr gegeben, seine Bewährungsauflage in Form von 50 Stunden gemeinnütziger Dienste zu erfüllen. Der einschlägig Vorbestrafte hat insofern Recht behalten, als dass das Schöffengericht des Amtsgerichts Lingen ihn jetzt wegen fünf unterschiedlich zu gewichtender Diebstahlsdelikte sowie wegen zweifacher Sachbeschädigung zu einem Jahr und drei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt hat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Gericht 45 Minuten warten lassen

Die Polizei war auf richterliche Anordnung schon auf der Suche nach dem zunächst nicht erschienenen Angeklagten, als der 28-jährige schließlich eine Dreiviertelstunde zu spät, aber aus freien Stücken im Gerichtssaal in Lingen erschien. Seine Begründung für den zeitlichen Verzug: Er habe noch persönliche Dinge beim Jobcenter zu regeln gehabt, um eine neue Unterkunft zu erhalten. Denn derzeit sei er obdachlos und lebe auf der Straße.

Zur Last gelegte Taten im Wesentlichen gestanden

Die ihm zur Last gelegten und alle in 2018 begangenen Taten, darunter auch ein räuberischer Diebstahl sowie ein Diebstahl mit Waffe, gestand der Angeklagte im Wesentlichen. „Ich habe nicht gewerbsmäßig gestohlen, um zu hehlen. Aber ich habe in letzter Zeit vermehrt Straftaten begangen, damit ich von irgendwas leben konnte, weil ich keine andere Einnahmequelle mehr hatte“, verwies der 28-jährige auf seinen zunächst vielversprechenden beruflichen Werdegang und dann auf seinen plötzlichen Absturz, nachdem er aufgrund einer akuten Allergie seinen Handwerksberuf nicht mehr ausüben konnte, keine Sozialleistungen erhielt und seine Wohnung verlor.

Ladendetektiv am Knie verletzt

In dieser Zeit hat er u. a. die Sicherheitsetiketten eines Tablets sowie von Kopfhörern im Gesamtwert von 667 Euro mit Alufolie umwickelt, um sie, ohne den Alarm auszulösen, zu entwenden und mit Hilfe der Geräte weiter an seinen IT-Kenntnissen zu arbeiten. Nach Passieren der Kasse hat er sich aktiv und mit Tritten gegen einen aufmerksamen Ladendetektiv zur Wehr gesetzt, so dass dieser sich am Knie verletzte. Diverse Baumarktartikel im Wert von knapp 200 Euro steckte der 28-jährige hingegen ohne zu bezahlen ein, um damit seine handwerklichen Ideen umsetzen zu können. Zudem ließ er in zwei weiteren Fällen Schnaps, Tabak, Instant-Nudeln und einen Proteinriegel mitgehen, in einem dieser Fälle trug er einen als Schlagwerkzeug geeigneten, mit Metallverkleidung und Kettensägen-Elementen präparierten Arbeitshandschuh bei sich.

Auch Leergut entwendet

Nach der mit erheblichem Arbeitsaufwand verbundenen Demontage eines Zauns hat der 28-jährige von einer Lagerfläche zudem acht Getränkekisten mit 156 Flaschen Leergut entwendet, um im dazugehörigen Supermarkt das Pfand in Höhe von 24,48 Euro einzustreichen. Schließlich gestand er auch, zwei Zigarettenautomaten einen Gesamtschaden in Höhe von insgesamt 600 Euro beigebracht zu haben, indem er mit einem Bunsenbrenner zunächst Löcher in die Außenhaut der Automaten brannte und diese anschließend mit Bauschaum auffüllte.