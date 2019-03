Lingen . Seit 50 Jahren frisst sich „Die kleine Raupe Nimmersatt“ durch die dicken Seiten des gleichnamigen Bilderbuches und durch die Herzen von Kleinkindern. Der Geburtstag des Kinderbuchklassikers von Eric Carle ist für die Bücherei Maria Königin Anlass, besondere Leseprojekte anzubieten.

Der Gerstenberg Verlag hat der Bücherei eine Buchausstellung zur Verfügung gestellt, die auch in den Kindergärten gezeigt wird. Diverses Material (Schauprojekte, Spielideen, Luftballonsets, Aufkleber) für 200 Kinder bietet reichlich Möglichkeiten, sich mit der Geschichte der kleinen Raupe und verschiedenen Themen (Umwelt, Körper und Bewegung, Sprechen, Lesen und Schreiben, Größe und Zahlen) auseinanderzusetzen.



"Wir nutzen es intensiv, dass wir so nah an der Bücherei sind"

„Leseförderung, Lesemotivation und Lesefreude sehen wir als besonders wichtige Aufgabe unserer Bücherei als Bildungsträger“, sagt Mechthild Roling vom Leitungsteam. Die Bücherei arbeitet eng mit den vier Kindergärten und den zwei Grundschulen in der Kirchengemeinde zusammen. Der Kindergarten Maria Königin besucht wöchentlich die Bücherei, ebenso der Schulkindergarten und die Lese-AG der Wilhelm-Berning-Schule. „Wir nutzen es intensiv, dass wir so nah an der Bücherei sind“, sagt Katharina Schwerdt, die Leiterin der Grundschule. Dabei werde vorgelesen und erzählt, manchmal malen die Kinder oder basteln. Für die Kinder ist es auch wichtig, Bücher in die Hand zu nehmen, sie anzuschauen und darin zu blättern.

Jedes Kind leiht einmal in der Woche ein Buch aus

Die vier Kindergärten bekommen von der Bücherei Buchblöcke, die ständig ausgetauscht werden. „Von der Krippengruppe bis zum Vorschulalter leiht jedes Kind einmal in der Woche ein Buch aus. Da ist ein großer Bedarf“, stellt Katharina Kroner-Wessling vom St. Elisabeth Kindergarten in Altenlingen fest. Ähnlich arbeiten die anderen Einrichtungen. Sabrina Peters vom Kindergarten St. Franziskus berichtet, dass die Kinder dort jeden Freitag Bücher ausleihen und lobt die gute Zusammenarbeit mit der Bücherei. Mit der erst im vergangenen August eröffneten Kita Gebrüder Grimm läuft die Zusammenarbeit auch sehr gut an.

Erzieherinnen erhalten Buchtipps aus der Bücherei

Das bestätigt die Ansprechpartnerin Anna Schröer. Mechthild Roling ist froh, „dass jeder Kindergarten eine Ansprechpartnerin hat, die für den Buchaustausch und für die Themenauswahl die Verantwortung trägt“. Sie berichtet, dass die Erzieherinnen Buchtipps aus der Bücherei bekommen, „und ebenfalls werden von den Erzieherinnen und den Kindern Buchwünsche geäußert, die beim Medieneinkauf berücksichtigt werden“.

8000 Bücher im Bestand

„Es ist toll, dass wir so viele Multiplikatoren in der Gemeinde haben“, freut sich Mechthild Roling. „Ebenfalls freuen wir uns, wenn Eltern mit ihren Kindern die Bücherei besuchen“. Die Bücherei mit 18 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen leiste hervorragende Leseförderung, betont sie. Der Bestand von 8000 Büchern und rund 1000 Non-Book-Medien wie Zeitschriften, CDs, DVDs, Spiele und Tonies werde stets gepflegt und erneuert. Diese Arbeit sei nur dank der finanziellen Unterstützung durch die Kirchengemeinde, die Stadt Lingen und den Landkreis Emsland möglich. Öffnungszeiten der Bücherei: Dienstag und Mittwoch von 15.30 bis 18 Uhr, Sonntag von 10.30 bis 12.30 Uhr und nach Vereinbarung.