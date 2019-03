Eduard (Hans Piesbergen als charmanter Ehemann und Verführer) verliebt sich heftig in Ottilie (Corinne Steudler). Foto: Mark Noormann

Lingen . Mehr als 200 Jahre ist es her, als Johann Wolfgang von Goethe seinen Roman „Die Wahlverwandtschaften“ schrieb. Unter der Regie und in der Bühnenfassung von Silvia Armbruster wird dieser Literaturklassiker am Freitag, 5. April, um 20 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe aufgeführt.