Lingen. Musikalisch gibt es an diesem Wochenende Blues, Irish Folk und russische Lieder zu hören, Comedian Daniel Storb wird für Lacher bei seinem Publikum sorgen. Ferner informiert eine Messe an zwei Tagen über die Zeit nach dem Abitur, und ein Trödelmarkt lädt zum Stöbern ein.

Die große musikalische Vielfalt der Bluesmusik auf die Bühne zu bringen, das liegt „Blue Terrace“, der Formation von fünf erfahrenen Musikern aus Hannover, am Herzen. Klassiker und Raritäten des Blues, auch vergessene oder ältere Songs im neuen Gewand, manchmal zu eigenständigen Interpretationen verarbeitet, gehören ebenso zum Repertoire der Band wie neu komponierter moderner Blues. Die Gruppe tritt Freitag um 20 Uhr im Lingener Kulturforum St. Michael auf.

Comedy-Star Storb

Als Radiomoderator ist er gewohnt, gegen eine Wand zu sprechen und keine Lacher zu ernten. Diese Erfahrung will "Der Storb" nun auch im Rahmen seines ersten Soloprogramms „Radioaktiv“ auf der Bühne machen. Daniel Storb tritt Sonntag um 20 Uhr im Alten Schlachthof in Lingen auf. Mit seiner angriffslustigen, unverschämt unverblümten Art thematisiert er das, was ihn umtreibt und spricht aus, was sich die meisten nicht mal trauen zu denken.

Zukunft nach dem Abi

Die Zukunft erfolgreich gestalten. Unter diesem Motto geht die Abi Zukunft Emsland in der Halle IV an der Lingener Kaiserstraße mit rund 60 angemeldeten Ausstellern Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Samstag von 10 bis 13 Uhr an den Start. Schüler und Eltern können im direkten Gespräch mit den Ausstellern alle Antworten auf ihre Fragen erhalten und Kontakte zu Ausbildern, Hochschulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen vor Ort knüpfen. Der Eintritt ist frei.

Russische Lieder

Mit ihrem neuen Programm "Otkrovenno" tritt die russische Sängerin Slava Sonntag um 18 Uhr im Theater an der Lingener Wilhelmshöhe auf. Mit warmer und kraftvoller Stimme singt sie von Mut und Stärke der Frauen, von deren Hingabe und Liebe, von Beziehungen, Trauer und zerbrochenen Herzen.

Trödelmarkt

In den Emslandhallen Lingen findet Sonntag von 11 bis 18 Uhr ein Trödelmarkt für die ganze Familie statt. Freier Eintritt.

Irish Folk

In der Alten Molkerei in Freren treten Samstag um 20 Uhr CrashandOh auf – Irish Folk in Reinform. Der Eintritt kostet 10 Euro, erm. 8 Euro. Schmachtende Liebeslieder, rasende instrumentale Jigs & Reels bis hin zu den bekannten Sauf- und Raufliedern stehen auf dem Programm. Mit Fiddle, Gitarre, Akkordeon, Bass und Mandoline und einem mehrstimmigen Gesang wird die Band für das richtige „Insel-Feeling“ sorgen. Bereits ab 19 Uhr wird ein original Irish Stew angeboten (7 Euro).

Plattdeutsches Theater

Die KLJB Langen führt am Sonntag um 19.30 Uhr im Jugendheim Lagen das Stück "Modenschau in'n Ossenstall" auf.

Märchenkonzert

Die Musikschule Nordhorn veranstaltet Samstag von 15 bis 17 Uhr ein Märchenkonzert in der Musikschule. Die Grafschafter Märchenerzählerin Heike Koschnicke wird eine spannende und berührende Mischung aus Märchenerzählung und Musik nicht nur für Grundschulkinder präsentieren. Freier Eintritt.

Frühlingsmarkt

Zu einem Frühlingsmarkt lädt Sonntag von 11 bis 17 Uhr das Stadtmuseum im Nino-Hochbau in Nordhorn ein. Zahlreiche Stände laden zum Stöbern und Entdecken ein – von Frühlingsdekorationen über Papierkunst, Kinderschminken für die Kleinen, historischen Büchern bis zu kreativem Kunsthandwerk. Der Eintritt beträgt 1 Euro, Kinder und Jugendliche frei.

Ausstellungen



Die Kunsthalle Lingen präsentiert bis zum 12. Mai Werke von Nel Aerts ("Der Schlangenbeschwörer") und von Melanie Bonajo ("Progress vs. Sunsets"). Im Wasserturm können Erinnerungsstücke von Harry Kramer betrachtet werden.

"Leben hinter Wall und Graben" lautet der Titel einer neuen Ausstellung im Emslandmuseum an der Burgstraße. Lingen und Coevorden sind zwei typische Festungsstädte, die einst die deutsch-niederländische Grenze und wichtige Verkehrswege zwischen Deutschland und den Niederlanden kontrollierten.

Im Foyer des Theaters in Lingen stellt der offene Künstlertreff Spelle seine Werke aus (bis 5. April).

Pia Rote stellt ihre Malereien im Rathaus Salzbergen aus.

Das Ludwig-Windthorst-Haus (LWH) zeigt bis 29. März die Ausstellung "Passion - schafft Leiden". Carola Wedell zeigt ihre Plastiken und Zeichnungen.

im Rathaus Emsbüren ist die Ausstellung „Malerei und Keramik“ der Künstlerin Claudia Gemen bis 24. März zu sehen.

Die Dauerausstellung „Jüdisches Leben in Freren“ kann im Jüdischen Bethaus Freren offiziell betrachtet werden. Auf 14 Tafeln wird vor allem die jüdische Geschichte in Freren, Lengerich und Fürstenau dargestellt.