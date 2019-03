350 Menschen protestieren vor Auftaktgottesdienst in Lingen CC-Editor öffnen

Rund 350 Teilnehmer hat die Polizei bei den Protestkundgebungen rund um den Eröffnungsgottesdienst der Deutschen Bischofskonferenz gezählt. Foto: Friso Gentsch/dpa

Lingen. Rund 350 Menschen haben am Montagabend im Vorfeld des Auftaktgottesdienstes zur Deutschen Bischofskonferenz (DBK) an zwei Protestkundgebungen in der Lingener Innenstadt teilgenommen.