Lingen. Der neue Präsident des Vereins "Arts by Children" mit Sitz in Lingen heißt Walter Höltermann. Er ist Nachfolger von Norbert Radermacher, der auf eine erneute Kandidatur verzichtete. Zum neuen Vizepräsidenten wurde Nils Hanraets gewählt.

„Ich möchte danke sagen“, verkündete Norbert Radermacher auf der Mitgliederversammlung des Vereins „Arts by Children (ABC) – Voices for a Better World“, den er 2008 mit weiteren Künstlerinnen und Künstlern aus sieben Nationen gegründet und dem er elf Jahre lang als Präsident vorgestanden hatte. Seine Dankesliste war lang, denn der Verein „ist eine von vielen Menschen getragene Organisation“.

Weltweiter Zusammenschluss

ABC, ein weltweiter Zusammenschluss von Kunst- und Kulturschaffenden zur Förderung der künstlerischen und kulturellen Arbeit mit Kindern und jungen Menschen im sozialen Kontext, ist aus dem Welt-Kindertheater-Fest (WKT) hervorgegangen, das ebenfalls von Radermacher, damals Leiter des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ), gegründet wurde. Die Organisation mit dem Sitz in Lingen fördert in verschiedenen Ländern der Welt kulturelle und soziale Projekte mit Kindern und Jugendlichen, die sich in extremen Situationen befinden. Ein Kulturzentrum in El Alto (Bolivien), Wassertanks für eine Schule in Kampala (Uganda) oder ein Gemeinschaftszentrum auf dem Lande in Nepal sind nur einige Beispiele der erfolgreichen Arbeit des Vereins.

Internationales Netzwerk von Kindertheater und Kinderkulturhäusern

Auch in Lingen ist die Organisation aktiv. 2018 veranstaltete ABC in Zusammenarbeit mit „terre des hommes“ das Projekt „Kinder auf der Flucht“, dessen zentraler Bestandteil eine Ausstellung in einem nachgestellten Flüchtlingszelt war. Mit dem Abschied von Norbert Radermacher gehe eine Ära zu Ende, betonte die ebenfalls scheidende Vizepräsidentin Christel Grunewaldt-Rohde in ihren Dankesworten. Seine Idee, ein weltweites Netzwerk von Kindertheater und Kinderkulturhäusern zu errichten, „basierte auf der langjährigen Erfahrung als Leiter des TPZ und Gründer des WKT und auf der Gewissheit, dass Kunst- und Kulturvermittlung im Kindes- und Jugendalter ein zukunftsbezogener Lebensbaustein ist“.

Lob für Christel Grunewaldt-Rohde

Der scheidende Präsident dankte dem Vorstand des ABC für die jahrelange fruchtbare Zusammenarbeit, den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, den Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle in Lingen, den Spendern und ganz besonders Christel Grunewaldt-Rohde. „Es war ein Glücksfall für unseren Verein, dass sie ihr großes kulturelles und soziales Engagement in ABC eingebracht hat“, stellte Radermacher fest.

"Wir treten in sehr große Fußstapfen"

Mit ihm und seiner Stellvertreterin verließen auch Gründungsmitglied Anneliese Hanelt sowie Clemens Niers und Ulrich Wolbeck den Vorstand. Einstimmig wurden neue Vorstandsmitglieder gewählt: Walter Höltermann als Präsident und Nils Hanraets als Vize-Präsident sowie die Beisitzer Anita Escherhaus, Angelika Löhr und die junge Studentin Theresa Liening, die nach einigen Monaten als Freiwillige in Bangladesch sagte, sie habe dort bei ABC eine neue Heimat gefunden und wolle jetzt etwas zurückgeben. „Wir treten in sehr große Fußstapfen“, stellte der neue Präsident Walter Höltermann fest, der sich für das Vertrauen der Mitgliederversammlung bedankte.