Lingen. Die Hedon-Klinik in Lingen hat ab dem 1. April einen neuen Kaufmännischen Direktor als Nachfolger für Klaus Köhring. Ralf Winkhaus übernimmt ab dem 1. April die Stelle, teilte die Klinik mit.

Ralf Winkhaus ist momentan Geschäftsführer der Moritz Klinik, des Ambulanten Reha-Zentrums Jena und der MOK Objekt- und Service- Gesellschaften und der Moritz-Klinik Beteiligungsgesellschaft. Er ist damit den Angaben zufolge verantwortlich für etwa 450 Mitarbeiter. Winkhaus verfügt der Mitteilung zufolge über besondere Erfahrungen im Bereich der neurologischen Rehabilitation sowie der neurologischen Frührehabilitation Phase B.



„Ich freue mich sehr, dass wir so schnell einen so qualifizierten Nachfolger finden konnten“, sagte Ulf Ludwig, Vorstand der Mediclin. Er sei sich sicher, dass Winkhaus der Richtige sei, um die großen Herausforderungen anzugehen, die bei der Hedon-Klinik anstünden.

Die Hedon Klinik in Lingen plant einen Neubau, in dem zukünftig die Klinik für Neurologie, Neurologische Intensivmedizin und Neurophysiologie Platz finden wird. Dabei handelt es sich um einen dreigeschossigen Bau an der Hedonallee, für den die Baugenehmigung bereits vorliegt. Der Neubau bietet nach Fertigstellung Platz für den Fachbereich der Neurologischen Frührehabilitation Phase B, eine neurologische Intensivstation (ITS) sowie Plätze zur Langzeitbeatmung und für die Beatmungsentwöhnung, das sogenannte Weaning. Eine spezialisierte Akutstation für Schlaganfallpatienten ist ebenfalls geplant, diese ist laut Krankenhausplanung im Versorgungsauftrag enthalten.

Noch bis Ende März wird Holger Kammann, der die Rose Klinik in Horn-Bad Meinberg leitet, kommissarisch auch für die MEDICLIN Hedon Klinik zuständig sein.