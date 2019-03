Lingen. "Das Gewerbe geht kontinuierlich und stetig aufwärts", sagt Regierungsdirektor Marcus Luyven, Vorsteher des Finanzamtes in Lingen. Seine Behörde hat 2018 ein Steueraufkommen von über 1,1 Milliarden Euro festgestellt. Seine Behörde hat 2018 ein Steueraufkommen von über 1,1 Milliarden Euro festgestellt.

Das Finanzamt Lingen verzeichnet in den letzten Jahren ein insgesamt steigendes Steueraufkommen. Luyven sieht darin einen Beleg für die stabile wirtschaftliche Lage in der Region. Bemerkenswert ist der Anstieg bei der Körperschaftssteuer von 63 Millionen 2017 auf 88 Millionen im Jahr 2018. Dies entspricht einer Veränderung von fast 40 Prozent. "Die Körperschaftssteuer beträgt 15 Prozent des zu versteuernden Einkommens von juristischen Personen, wie beispielsweise Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften", erläutert Luyven. Im niedersächsischen Landesvergleich hingegen sei das Steueraufkommen bei der Körperschaftssteuer im gleichen Zeitraum um 5,5 Prozent von 1,9 auf 1,8 Milliarden Euro gesunken.





Seit dieser Woche sei die Bearbeitung der Steuererklärungen für das Jahr 2018 möglich, sagt Luyven. "Die ersten Bescheide gehen nächste Woche raus", versichert der Vorsteher des Finanzamtes. Bei der Bearbeitungsdauer liege das Finanzamt Lingen, hinter Hannover-Nord ist es mit rund 300 Mitarbeitern und 40 Auszubildenden das personell zweitgrößte in Niedersachsen, mit durchschnittlich 61 Tagen knapp besser als der Landesdurchschnitt.



Belege nur in Ausnahmefällen einreichen

Luyven macht darauf aufmerksam, dass laut dem Niedersächsischen Finanzministerium Papierbelege, beispielsweise Spendenquittungen, von Arbeitnehmern nicht mehr mit der Steuererklärung eingereicht werden müssen. Sie seien aufzubewahren und nur auf Anforderung des Finanzamtes nachzureichen. "Es gibt stichprobenartige Kontrollen nach dem Zufallsprinzip", erläutert Luyven. Trotzdem empfiehlt er, in bestimmten Fällen, die Belege direkt mit einzureichen: "Wenn künftig regelmäßige Ausgaben, beispielsweise für doppelte Haushaltsführung, erstmals anfallen, oder außergewöhnliche Ausgaben, wie beispielsweise eine hohe Arztrechnung, einmalig geltend gemacht werden, ist es sinnvoll, die Belege gleich einzureichen." Denn in solchen Fällen geht Luyven davon aus, dass seine Mitarbeiter sowieso nachfragen würden.

Flyer und Ausstellung zum 100-jährigen Bestehen

2019 besteht die Finanzverwaltung seit 100 Jahren. Reichsfinanzminister Matthias Erzberger überführte zum 1. Oktober 1919 die Steuerverwaltung, die im Kaiserreich in den Händen der Kommunen lag, in eine Reichssteuerverwaltung. Aus den Steuerabteilungen der Landräte von Lingen und Meppen wurde eine neue Behörde mit der Bezeichnung "Preußisches Staatssteueramt Lingen und Preußisches Staatssteueramt Meppen" – der Vorläufer des heutigen FInanzamtes Lingen. "Hierzu planen wir lokal einen Flyer und im Juni eine kleine Ausstellung, die während der Öffnungszeiten im Finanzamt besichtigt werden kann", kündigt Luyven an.

Der Vorsteher des Finanzamtes macht darauf aufmerksam, dass seit dem 1. März die Bürger seine Behörde auch online bewerten können. „Auf www.ihr-finanzamt-fragt-nach.de läuft eine entsprechende Umfrage noch bis zum 29. Februar 2020“, erklärt Luyven. Auf die Ergebnisse sei er gespannt, weil ihm die Meinung der Bürger wichtig sei.



