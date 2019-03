Freren. Der Vorsteher der Jüdischen Gemeinde zu Osnabrück, Michael Grünberg, hat die Dauerausstellung „Jüdisches Leben in Freren" im Bethaus Freren mit Vertretern des Forums Juden-Christen Altkreis Lingen und dem Historiker Michael Brodhäcker besucht.

Die Dauerausstellung wurde am 27. Januar 2019, dem Holocaustgedenktag, eröffnet. Gemeinsam mit dem Historiker Michael Brodhäcker war der emsländische Kreisarchivar Heiner Schüpp für die Erarbeitung der Ausstellung zuständig. Zurückgreifen konnten sie dabei auf die umfangreichen Forschungsergebnisse von Gerd Sels über die Geschichte der Lengericher und von Lothar Kuhrts über die der Frerener Juden. Die Redaktion der Lingener Tagespost berichtete am 24. Januar 2019 darüber.



Bethaus mit Leben füllen

Am vergangenen Sonntag besuchte Michael Grünberg, Vorsteher der Jüdischen Gemeinde zu Osnabrück, das Bethaus, um sich die auf 14 Tafeln dargestellte jüdische Geschichte in Freren, Lengerich und Fürstenau anzusehen. So wie bei der Ausstellungseröffnung äußerte auch Grünberg den Wunsch, das Bethaus künftig wieder mit mehr Leben zu füllen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Gedenkort auch ein generationsübergreifender Lehr- und Lernort wird“, betonte der Vorsteher im Dialog mit Dr. Heribert Lange, Vorsitzender des Forums Juden-Christen im Altkreis Lingen, Vorstandsmitglied Michael Fuest und Dr. Michael Brodhäcker. Der Historiker erläuterte die von Patrick Kösters gestalteten Tafeln über die Geschichte und Renovierung des Bethauses in der Grulandstraße.

Familiengeschichten

Einen Schwerpunkt der Ausstellung bilden dabei die Geschichten der Familien Schwarz/Manne, Fromm und Meyberg aus Freren, der Heilbronns aus Lengerich sowie Süskind/Stoppelmann aus Fürstenau. Berichtet wird unter anderem über Bendix Schwarz, der 1914 aus Freren begeistert für sein Vaterland in den Ersten Weltkrieg zog und mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse ausgezeichnet worden war – seine fast täglichen Briefe in die Heimat, die später bei Renovierungsarbeiten gefunden wurden, stellen heute eine wichtige Quelle zum Alltagsleben deutscher Landjuden dar.

Audioguides in verschiedenen Sprachen?

Von der Museumspädagogik zeigte sich Michael Grünberg „sehr beeindruckt“ und bot jedwede Unterstützung an, um zukünftig im Bethaus beispielsweise mit Schülern die jüdische Geschichte vor Ort zu erarbeiten. „Ich fände es wunderbar, wenn Schülergruppen unter anderem an hebräischen Texten mit lateinischer oder deutscher Übersetzung arbeiten, sich mit jüdischer Symbolik oder der Kunst im Bethaus beschäftigen“, erwähnte Grünberg. Auch könne er sich vorstellen, die Ausstellung in einer umfassenden Broschüre wiederzugeben und in verschiedenen Sprachen Audioguides zu erstellen.

Pädagogischer Auftrag

Vielen sei heutzutage das „normale Leben“ der jüdischen Bevölkerung vor der NS-Herrschaft und dem Holocaust nicht mehr bekannt. Deshalb sei es „enorm wichtig“, die Familiengeschichten näher kennenzulernen, so wie sie auf den Tafeln im Bethaus zusammengestellt wurden. Vorträge, Workshops oder Arbeitsgruppen böten sich an, verschiedene Themen zu bearbeiten, gemeinsam dem wichtigen pädagogischen Auftrag nachzukommen, „damit hier nichts vergessen wird“, betonte Grünberg.