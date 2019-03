Lingen/Arusha. Patrick Kramer hat für drei Monate als Volontär in Tansania gearbeitet. Der 28-Jährige hat in der Primary School und Future Sports Academy in Arusha Kinder und Jugendliche unterrichtet und eine Fußballmannschaft trainiert.

Der gebürtige Lingener hat im Oktober 2018 sein Referendariat abgeschlossen und ist nun Deutsch- und Sport-Lehrer. „Mein Traum war immer, nach Afrika zu gehen und dort Kinder zu unterrichten“, betont er. Vor der Reise gingen ihm viele Gedanken durch den Kopf: Was wird mich erwarten? Wie werden die Kids und die anderen Volontäre mich aufnehmen? Reichen meine Impfungen aus? Wie ist das Leben dort? Von alledem ließ er sich nicht aufhalten und trat schließlich die Reise nach Tansania, begleitet von der Organisation „Auszeit weltweit“, an.





Montags, mittwochs und samstags hatten die Kinder nach der Schule Fußballtraining: "Ich war der Coach der U-12-Mannschaft. Die Anweisungen auf einfachem Englisch haben reibungslos funktioniert. Auch das Unterrichten in der Primary School auf Englisch war kein Problem. Neben Swahili, der Amtsprache Tansanias, lernen die Kinder Englisch." Die Klassenräume seien alle in freier Natur und haben ein halboffenes Dach: "Wenn es regnete, war es eine Katastrophe. Die Kinder, die in den ersten Reihen saßen, wurden ganz nass." Eine Klasse bestehe dort aus 44 Kindern und nur einem Lehrer, der oft nicht ausgebildet sei und noch mit veralteten Methoden lehre.

Das Leben in der Lodge

In einer Lodge in Arusha wohnten 16 Volontäre, so auch Patrick Kramer. Sie kamen aus Norwegen, den Niederlanden, Australien und Deutschland und engagierten sich im Tierschutz, Krankenhaus, Sportverein oder in der Schule. „Dadurch, dass wir aus vier verschiedenen Ländern kamen, lernte man auch hier neue Sprachen, Kulturen und Lebensweisen kennen. Nach den jeweiligen Projekten haben wir zusammen mit den Einheimischen in der Bar nebenan Billard und Darts gespielt“, erklärt Kramer.

Die Nachbarkinder seien unglaublich freundlich und aufgeschlossen gewesen und freuten sich immer sehr, wenn man ihnen Umarmungen und ein paar liebe Sätze schenkte: „Auch gemeinsame Spiele mit uns ‚Nzungos‘, was so viel wie ‚Weißer‘ bedeutet, liebten sie sehr.“ Neben der Logde befand sich zudem ein Waisenhaus: „Das Waisenhaus wird ausschließlich durch Spenden finanziert. In den nächsten Jahren soll dies immer weiter umgebaut werden.“ Dort leben 32 Waisenkinder.

Ausflüge in und um Arusha

Kramer unternahm mit den anderen Volontären Ausflüge und mehrtägige Touren in und um Arusha. Neuen Volontären legt Kramer ans Herz, die Hot Spring Rivers zu besuchen: „Dort taucht man in ein Palmenparadies ab und kann im türkisen Wasser schwimmen.“ Am Ende der Projektzeit bekam Kramer Besuch von seinem Vater. „Wir haben gemeinsam die Reitsafari gemacht sowie die großen Nationalparks besichtigt, um Elefanten, Löwen, Giraffen, Gnus und Zebras zu sehen“, erzählt der 28-Jährige.

Neben der Lodge lebte eine Familie mit drei Kindern. Die Familie sei so arm, dass die Kinder nicht zur Schule gehen können. Lydia, der Tochter der Familie, überweise Kramer nun 20 Euro im Monat. „Nur aufgrund dieser monatlichen Spende kann Lydia endlich zur Schule gehen“, sagt Kramer. Die Schulen sowie der Sportverein seien sehr schlecht ausgestattet. Aus diesem Grund startete Kramer eine Spendenkampagne in Arusha. Seine Freunde, Familie und Unternehmen aus seiner Heimat spendeten Geld, Trikots und Schulmaterialien.

Die Kinder seien in Arusha mit ganz wenig zufrieden: „Sie haben immer ein wahnsinniges Leuchten in den Augen. Sie haben viel weniger, sind aber trotzdem glücklicher und produktiver.“ Kramer habe auch weiterhin viel Kontakt zu den Menschen in Arusha und werde weitere Pakete mit beispielsweise Sportbekleidung und Schulmaterialien an die Akademie schicken.