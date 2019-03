Lingen. Eine für alle Träger verbindliche Richtlinie zur Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten fordert die SPD in Lingen. Wie die Sozialdemokraten mitteilen, sei dieser Antrag auf der Mitgliederversammlung des Ortsvereins verabschiedet worden.

So sollen nach dem Willen der SPD an erster Stelle Kinder von alleinerziehenden, berufstätigen Eltern und aus Familien, in denen beide Eltern im Berufsleben stehen, aufgenommen werden. Danach sollen Kinder bevorzugt werden die eine soziale Indikation, einen inklusiven Hintergrund oder eine Empfehlung von sozialen Diensten oder Jugendhilfegruppen haben.

Auch soll berücksichtigt werden, wenn bereits Geschwisterkindern einer Familie in der gleichen Kita betreut werden. Eine soziale Durchmischung soll nach Ansicht der SPD unbedingt gewährleistet sein. Die Aufnahme in eine wohnortsnahe Tagesstätte werde vorausgesetzt.

Stadt soll Plätze vergeben

Damit diese Richtlinie konsequent umgesetzt wird, soll die Vergabe der Plätze nicht mehr wie bisher durch die Leitungen der Kindertagesstätten erfolgen, sondern direkt durch die Stadt Lingen. Der SPD-Ortsverein Lingen hat diesen Antrag bereits an die Stadtratsfraktion weitergeleitet, mit der Bitte diesen in die Beratung der städtischen Gremien einzubringen.