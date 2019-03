Lingen. 42.000 Euro möchte der Verein "Flüchtlingsforum für Integration und Menschenrechte" von der Stadt Lingen haben. Doch der zuständige Ausschuss für Familie, Soziales und Integration hat den Antrag – nicht zum ersten Mal – einstimmig abgelehnt.

Das Flüchtlingsforum möchte eigene Räume für ein "Café International" finanzieren. Weiter sollen eine Hausaufgabenbetreuung und eine "Kümmerer-Stelle" eingerichtet werden. Bereits im Dezember 2017 hatte das Flüchtlingsforum einen entsprechenden Antrag, damals mit einem Volumen von 57.000 Euro, gestellt. Dieser war mit der Begründung abgelehnt worden, dass es genügend Räumlichkeiten in der Stadt gebe, die das Flüchtlingsforum in Kooperation mit anderen Vereinen und Einrichtungen nutzen könne. Zudem sollten keine Doppelstrukturen geschaffen werden.

Hassan: Flüchtlingsforum verweigert Zusammenarbeit

Diesmal waren die Gründe für die Ablehnung des Antrages gleich: "Es gibt eine große Bereitschaft vorhandener Institutionen, dem Flüchtlingsforum mit Räumen zu helfen", erklärte Erster Stadtrat Stefan Altmeppen. Es könne nicht im Sinne der Integration sein, wenn das Flüchtlingsforum mit eigenen Räumen eine Insellösung schaffe. Dem stimmte Jürgen Herbrüggen (CDU) zu: "Eine Einrichtung eines 'Café International' in eigenen Räumen schafft Doppelstrukturen und schadet der Integration." Ibrahim Hassan (Grüne) kritisierte das Flüchtlingsforum: "Der Verein verweigert die Zusammenarbeit mit anderen. Die Bereitschaft dazu gehört jedoch zur Integration." Der Vorsitzende des Anfang 2017 gegründeten Flüchtlingsforums Jean-Marie Minani, wollte zu der Entscheidung des Ausschusses auf Nachfrage unserer Redaktion vorerst keine Stellung nehmen. "Wir werden die erneute Ablehnung unseres Antrages zunächst intern im Vorstand des Vereins besprechen", sagte er.

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Einen kleineren Betrag kann das Flüchtlingsforum jedoch abrufen. Von 7000 Euro, die das Land Niedersachsen zur Förderung ehrenamtlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe zur Verfügung gestellt hat, sollen 2333 Euro für die stadtübergreifenden Projekte Freiwilligenzentrum, Fahrradwerkstatt im Alten Schlachthof, Integrationslotsen im südlichen Emsland und eben das Flüchtlingsforum verwendet werden. Die restlichen 4667 Euro können von lokalen Initiativen in der Innenstadt sowie den Stadt- und Ortsteilen, anteilig nach der jeweils dort lebenden Zahl an Flüchtlingen, abgerufen werden.

1552 Flüchtlinge leben in Lingen

Derzeit leben in Lingen (Stand Februar) 1552 Flüchtlinge. Im Oktober 2018 waren es 1506. Von diesen Flüchtlingen sind derzeit 443 in Wohnraum untergebracht, der von der Stadt Lingen bereitgestellt wird. "Der Rest lebt in eigenen Wohnungen", betonte Altmeppen. Zum Stichtag 6. Februar seien der Stadt von der bis zum Jahresende geltenden aktuellen Zuweisungsquote von 184 Flüchtlingen bereits 122 zugewiesen worden. Sabine Stüting (Bürgernahe) erklärte, sie sei jedesmal enttäuscht, wenn der Ausschuss jedesmal von der Verwaltung nur eine tabellarische Auflistung der Zahlen bekomme. "Wie effektiv klappt eigentlich die Integration?", ist für Stüting die viel wichtigere Frage. Altmeppen sagte zu, darüber in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Familie, Soziales und Integration zu berichten. Diese Sitzung solle das Thema Integration als Schwerpunkt haben.