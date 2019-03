Der Einspieler ist schon "im Kasten": Die Sonnenschule aus Lingen-Bramsche wird in der Show "Luke! Die Schule und ich" zu sehen sein. Foto: Anne Bremenkamp

Lingen. Lampenfieber und Aufregung pur haben an der Grundschule Bramsche in Lingen geherrscht: Die „Sonnenschule“ ist bei der Sat.1-Show „Luke! Die Schule und ich“ dabei, in der Prominente gegen Kids antreten.