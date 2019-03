Lingen. In einer überraschend ungewöhnlichen Aufmachung präsentiert die Kunsthalle Lingen ihre neue Ausstellung im Erdgeschoss. Dort werden seit Samstag Arbeiten der belgischen Künstlerin Nel Aerts gezeigt. Gleichzeitig fand an diesem Tag die Eröffnung für eine Video-Installation von Melanie Bonajo im Kabinett sowie von Erinnerungsstücken an den Lingener Harry Kramer statt.

Als eine "in ihrer Vielfalt äußerst seltene und sehr aufwendige Präsentation" bezeichnete der Vorsitzende des Kunstvereins, Georg Aehling, sichtbar beeindruckt die Arbeiten von Nel Aerts während der Eröffnung. Parallel zu dieser Einzelausstellung in Lingen werden vom Westfälischen Kunstverein Münster ebenfalls Werke der jungen Künstlerin (Jahrgang 1987) gezeigt. In diesem Zusammenhang hat Lingens Kunsthallendirektorin Meike Behm den Eröffnungsgästen ebenfalls einen Besuch in Münster ans Herz gelegt. Dafür findet unter anderem dort am Samstag, 30. März, um 12 Uhr eine gemeinsame Führung mit ihr und der dortigen Kuratorin Kristina Szepanski statt.





Nel Aerts arbeitet in den Medien Malerei, Zeichnung, Skulptur, Performance und Film. Die in Lingen gezeigten Werke wurden teilweise extra für die Kunsthalle angefertigt. Besonders beeindruckend ist die große mit blauem Teppich ausgelegte begehbare Bühne, die man wahlweise über eine Rampe oder eine Treppe jeweils mit rosa Teppich betritt. Unterhalb dieser Bühne sind zwei Kurzfilme der Belgierin zu sehen. Sie zeigen einmal die Künstlerin auf einem Tisch sitzend mit einer Stichsäge rund um sich zu in die Tischplatte sägend, bis sie herunterfällt. Der andere Film zeigt sie zwischen zwei Wänden hin- und herlaufend, wobei sie an beiden Seiten eine Handskulptur im Modus "High Five" abklatscht. Das Motiv der Hand findet sich auch an weiteren Teilen der Ausstellung wieder, als "Symbol für Gestik und Handlung, als universell geltendes Zeichen für Hallo und Auf Wiedersehen, als Ausgangs- und Endpunkt", wie Meike Behm in der Einführung erläuterte.









Neben den großflächigen Collagen an zwei Seiten der blauen Bühne, sorgen zwei kleinere Tunnel für weitere überraschende Momente. Gleich beim Betreten der Kunsthalle gelangt man in den ersten Tunnel, der eine Reihe kleiner schwarz-weißer Graphitzeichnungen zeigt. Der andere beinhaltet die bereits 2014 entstandene Serie "Doppelgänger", in der sich Nel Aerts auf humorvolle Art mit der Möglichkeit von Selbstbildern auseinandersetzt. Titelgeber der Ausstellung sind zwei überdimensional große textile Wandbilder die "Herr Schlangenbeschwörer" und "Frau Schlangenbeschwörer" zeigen.

Darstellung von Tieren im Internet

Im Obergeschoss wird ein Video von Melanie Banajo mit dem Titel "Progress versus sunsets" (Fortschritt versus Sonnenuntergänge) gezeigt. Zu sehen sind Tiere in digitalen Medien aus der Sicht von Kindern. Die Niederländerin möchte mit ihrer Arbeit Betrachter dazu anregen, ihren Blick auf andere, seien es Tiere oder Menschen, zu reflektieren und über Machtsysteme nachzudenken.









Neues vom Lingener Künstler Harry Kramer, gibt es im Wasserturm auf dem Parkplatz der Kunsthalle zu sehen. Heiner Schepers, Vorgänger von Meike Behm, als Leiter Lingener Kunsthalle und gleichzeitig Kurator dieser Ausstellung berichtete über seine Begegnungen mit dem 1997 verstorbenen "Frisör aus Lingen", wie er vielfach genannt wurde. Gezeigt wird nun "das, was übrig geblieben ist," berichtete Schepers schmunzelnd über seine Zusammenstellung. In Vitrinen finden sich unter anderem Fotos, die Kramer bekleidet mit Unterhose und T-Shirt, arbeitend an einer Skulptur zeigen, Briefe und andere Korrespondenz, insbesondere aus Kramers Zeit aus Kassel. Es wird aber auch deutlich, dass Kramer Schüler hatten, die bekannt geworden sind. Einer von ihnen ist Gunter Demnig, der heute vielen Menschen durch die von ihm gestalteten Stolpersteine ein Begriff ist.





Lingens Erster Bürgemeister Heinz Tellmann nutzte die Gelegenheit, mit Heiner Schepers und Meike Behm den beiden "Machern" der Kunsthalle den Dank der Stadt Lingen auszudrücken und überreichte beiden einen Blumenstrauß.