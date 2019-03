Lingen. Jedes Jahr veranstalten das Forum Lingener Frauenverbände und Gleichstellungsbüro der Stadt Lingen anlässlich des Internationalen Frauentages eine Frauenwoche, diesmal unter dem Motto „Frauenrechte sind Menschenrechte“. Höhepunkt war der Abend mit der Kabarettistin Inka Meyer im Theater.

Sind wirklich nur Männer schuld daran, dass die Gleichstellung immer noch nicht vollständig erreicht ist? Die Kabarettistin Inka Meyer ist da anderer Meinung. In ihrem Programm „Kill me Kate“ machte sie klar, dass Frauen sich von einer Mitverantwortung nicht freisprechen können.



Meyer ist eine Shakespeare-Expertin. Dessen Frauenbild ist mit einer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts nicht kompatibel. Ausgerechnet „Der Widerspenstigen Zähmung“ soll die Theatermacherin Meyer auf die Bühne bringen. Wie soll das in Zeiten von Gender Mainstreaming, gerechter Sprache und Elternteilzeit funktionieren? Doch bei genauer Betrachtung der Lage von Frauen in Gesellschaft, Beruf und Familie kommen der Kabarettistin Zweifel, ob sich da wirklich so viel getan hat.

Es stimmt etwas nicht mit der Emanzipation

Wenn eine promovierte Linguistin nur noch in Dutzi-Dutzi-Sprache mit ihrem Baby kommuniziert, für viele Frauen „Fettgewebe an der richtigen Stelle“ heute wichtiger ist „als Hirn an der richtigen Stelle“ und die Mehrheit aller berufstätigen Frauen (zwei Drittel) immer noch auch die Hausarbeit und die Kindererziehung erledigen, dann stimmt etwas mit der Emanzipation nicht.

Vielfach erlebter Alltag spielt sich in den parodistischen Szenen wieder, wobei Inka Meyer sich nicht im simplen Täter-Opfer-Muster verfängt. Sie packt Männer wie Frauen an ihren schwachen Stellen. Die Themen gehen ihr nicht aus: Fernbeziehungen („Das Geheimnis einer guten Beziehung sind getrennte Schlafzimmer – eins in München, eins in Lingen“), Straßennamen („95 Prozent der Straßen in Oberhausen sind männlich. Deswegen heißt es eben auch Sackgasse“) und gerechte Sprache („Ist die Sprache genderfair versteht sie leider keiner mehr“), teure Kollagen-Trinkampullen („Kollagen ist Hauptbestandteil von Bindegewebe (…) und wird aus Schlachtabfällen gewonnen. Können Sie also viel preiswerter haben“), Sextourismus und Kinderernährung.



Mit viel Sprachwitz

All das präsentiert die sympathische Kabarettistin in einem lockeren Plauderton mit viel Sprachwitz und schauspielerisch überzeugend. Sie redet ohne Punkt und Komma, wechselt abrupt die Themen, kommt von Höxken auf Stöxken, mixt Absurdes und Politisches, Tiefgründiges und Banales.

Manchmal wäre es wünschenswert, über den Text nachzudenken, aber da ist Inka Meyer schon beim übernächsten Thema. Doch das mindert nicht den Unterhaltungs- und Erkenntniswert ihres Programms. Das Publikum feierte die Kabarettistin mit stürmischem Applaus und erbat eine Zugabe.