Bischofskonferenz in Lingen: Damit die Statik stabil bleibt

Lingen. Um Leben und Tod ging es vor 20 Jahren, als sich die Deutsche Bischofskonferenz zum ersten Mal in Lingen traf. Die Position der katholischen Kirche zur Schwangerenkonfliktberatung stand 1999 im Mittelpunkt. Dieses Mal geht es wieder ums Überleben – aber nun ist die Amtskirche selbst das Thema.

Den sexuellen Missbrauch durch Kirchenmänner und seine Ursachen aufarbeiten, den Opfern, die mitunter ein Leben lang unter den Folgen leiden, umfassend helfen: Das erwarten die Menschen von dieser Konferenz, keine hochgeistigen theologischen Diskurse.



Solche Signale können von Lingen ausgehen. Amtsträger wie der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode oder der Hildesheimer Heiner Wilmer lassen es an Klarheit in der Sprache nicht mangeln, wenn es an die Benennung der systemischen Ursachen des Missbrauchs geht.

Gleichwohl ist die Deutsche Bischofskonferenz kein homogener Zusammenschluss von geistlichen Würdenträgern. Wie tief möglicherweise die Gräben zwischen den Bischöfen sind, wird sich in Lingen zeigen.

Eines benötigt das Treffen trotz oder gerade wegen der Beladenheit des Konferenzthemas: Ein Wort der Ermutigung für die vielen engagierten haupt- und ehrenamtlichen Männer und Frauen in den Kirchengemeinden. Ohne sie geriete die Statik der Kirche noch mehr ins Wanken.