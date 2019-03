Frieder (Tomás Heise, rechts) verdeutlicht seinen Mitbewohnern den Sinn des Lebens, hier das Einkaufen, sprich die Tücken des Ladendiebstahls. Gebannt zu hören (von links) Höppner (Florian Rast), Vera (Rebecca Selle), Harry (Felix Utting), Cäcilia (Charlotte Mednansky). Foto: Johannes Franke

Lingen. Mit „Auerhaus“ hat die Produktion Euro-Studio Landgraf in Zusammenarbeit mit dem Theater junge Generation Dresden am Freitagabend ihre Tourneepremiere im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen gefeiert. Die sechs jungen Schauspieler erhielten nach etwa 90 Minuten sehr herzlichen Applaus.